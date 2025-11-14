Ñe'ẽmbeweb

Ñe’ẽmbeweb

El “comisario” Núñez agravó aún más la crisis en el gobierno de “Pinocho” Peña, tras la paliza electoral que sufrió el cartismo en Ciudad del Este.

Por ABC Color
14 de noviembre de 2025 - 01:00
ÑEE/14/11/2025
ÑEE/14/11/2025Caló, ABC Color

*****

El legislador destapó “la olla” policial, que sigue despidiendo un hedor inaguantable.

*****

No hace falta ser Nostradamus para predecir que no va a pasar nada. No habrá ningún castigo porque ese “territorio gubernamental” es del “Patrão”. “Pinocho” Peña no tiene arte ni parte.

*****

Si es cierto que a algunos policías se les exigía un pago para ascender, estamos ante otro verdadero escándalo. El Senado le tiene que devolver la lista al Ejecutivo, cuando llegue al Congreso la nómina.

*****

Ya nos quedamos con la boca abierta ayer cuando el comandante de la Policía confesó que le tiene miedo a los “chespis”, motivo por el cual la muralla de su feroz quinta en Areguá es bien alta.

*****

Había sido que no sufren “Hambre Cero” los “amigos del poder”. Si no estás en este círculo áulico, hule.

*****

El “Pelado” es uno de los “mimados” aunque intenta convencer a la gente de lo contrario.