*****

El legislador destapó “la olla” policial, que sigue despidiendo un hedor inaguantable.

*****

No hace falta ser Nostradamus para predecir que no va a pasar nada. No habrá ningún castigo porque ese “territorio gubernamental” es del “Patrão”. “Pinocho” Peña no tiene arte ni parte.

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si es cierto que a algunos policías se les exigía un pago para ascender, estamos ante otro verdadero escándalo. El Senado le tiene que devolver la lista al Ejecutivo, cuando llegue al Congreso la nómina.

*****

Ya nos quedamos con la boca abierta ayer cuando el comandante de la Policía confesó que le tiene miedo a los “chespis”, motivo por el cual la muralla de su feroz quinta en Areguá es bien alta.

*****

Había sido que no sufren “Hambre Cero” los “amigos del poder”. Si no estás en este círculo áulico, hule.

*****

El “Pelado” es uno de los “mimados” aunque intenta convencer a la gente de lo contrario.