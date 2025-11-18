*****

Seguramente se siente feliz en su gobierno, pero su gobierno es infeliz y la ciudadanía lo sabe y siente. Basta con preguntar el precio de la carne.

*****

“El que no trabaja, no come”, en esta triste frase se define su gobierno, mientras su círculo de “amigos bank” cada vez están mejor.

*****

Hasta en el desembolso de los pagos a proveedores del Estado hay selectividad. “El pelado” es el “mimado” por sobre todas las cosas. ¿Por qué será?

*****

El “Patrão” está esperando ansioso el retorno de la comitiva cartista que viajó a Washington DC. Cuentan los que saben que ya desempolvó su pasaporte para viajar al Mundial 2026. Así dicen.

*****

Un compatriota también viajó confiado a Europa y retornó luego de varios años. Coming soon.

*****

Estamos a días de otro evento futbolero sudamericano y Asunción se cae a pedazos bajo la administración cartista de Luis Bello. Los títulos universitarios que “adornan” a sus colaboradores cercanos no se reflejan en el trabajo. Puro humo.

*****

La hospitalidad paraguaya suple las falencias que no son capaces de solucionar las autoridades locales y/o gubernamentales.

*****

La ciudad de San Bernardino parece un “Principado de Pinocho Peña”. El intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR, HC) recibe y cumple órdenes directas del jefe de Estado, según confesó.

*****

Esto es un verdadero escándalo. Pusieron patas para arriba la Constitución. Y después se pasa viajando al exterior para promocionar gua’u el país y atraer inversiones. Finalmente, los que creen el discurso de “Pinocho” aterrizan en el Paraguay, pero poco tiempo después rajan enojados.

*****

Cuentan los que saben que uno de los jefes de la Flota de Guerra les ordena a los marineros ordeñar combustible para posteriormente vender. Aprovecha la ausencia del Popeye mayor para realizar esta actividad bien lucrativa.