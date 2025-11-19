Ñe'ẽmbeweb

“Pinocho” Peña está en “modo recaudación salvaje”, decía Prieto. Lástima para la población que ese empeño no se está poniendo para la salud pública, combatir la inseguridad, potenciar la educación y la infraestructura física, etc.

Por ABC Color
19 de noviembre de 2025 - 01:00
La receta electoral de “vamos a estar mejor” está fracasando. De hecho no era luego para todos los habitantes del país sino solo para los “brothers bank”. El resultado está a la vista: Para los amigos todo, para los enemigos palo y para los indiferentes la ley.

La comunidad esteña ya les aplazó en las elecciones a los cartistas y especialmente al clan Zacarías Irún. Pero desde los “quinchos” I y II salió la orden para defenderlo en la sesión de Diputados y acto seguido rechazar un pedido de destitución.

Evidentemente “Lucho” tiene asegurado su cargo hasta el 2028 porque si es destituido puede cantar más fuerte que un mariachi.

Varios de los legisladores oficialistas por lo visto le deben finezas también a unos de los “mariscales de la derrota” porque la narrativa cartista era bien “globalista”: todos a favor, alineados como vela.

Hasta hablaron de gestión “histórica”. Socorro. Histórica fue la paliza electoral que ligaron en CDE.

Cada 12 de junio y 29 de setiembre las autoridades paraguayas les rinden homenaje a los héroes de la Guerra del Chaco. Se escuchan discursos grandiloncuentes, con desfiles, bla, bla, bla.

¡Qué contrasentido! El Gobierno cartista “regala” tierras en la zona estratégica de Carmelo Peralta (Chaco) en la zona de la ruta bioceánica.

Las instituciones como Indert, DNIT y ANNP miran para otro lado, como si hubiesen recibido una “orden superior”. Para estas cosas fijan su interés en el Chaco pero a la hora de hacer caminos y llevar servicios básicos, ignoran el estoicismo ciudadano.

El senador colorado Carlos Núñez se lanzó con todo ayer contra “Pinocho”. Le descubrió en su verdadera faceta: Le ofreció 50 cargos públicos con tal de quedarse en Honor Colorado.

Núñez anunciaría hoy su pase a Añetete porque el barco se está hundiendo lentamente.