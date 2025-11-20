******

El Dr. Morínigo denunció la mala calidad de comida que se les sirve a los pacientes y exhibió en redes sociales un inentendible plato de isopor con un fideo que ni los animales callejeros se animarían a comer.

******

Y así les tiene el gobierno de “vamos a estar mejor” a los pacientes en Ineram (Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente). Como las actuales autoridades de “Horror Colorado” tienen un ego estratosférico, ni se les pasa por la cabeza pedir disculpas públicas. A lo sumo, justifican que el proveedor llegó tarde nomás ñandecó. ¡Qué asco!

******

Y el proyecto de Itaipú sigue. Están dispuestos a despilfarrar esa millonada de plata como si fuese que somos Finlandia, con tal de lucirse ante la sociedad mientras el ciudadano de a pie sufre.

******

Cuando lleguen las elecciones saldrán de vuelta a recorrer los barrios y prometer “el oro y el moro”, repartir calcomanías, gorritos y lanzar discursos pirotécnicos con el slogan de “vamos a estar mejor”.

******

La “mimada” ministra Barán sigue en su cargo porque goza de la protección del “Patrão” y de “Pinocho”, pese a la pobre gestión. Ayer el personal de blanco se manifestó frente al IPS, con una leyenda potente: En la pandemia éramos héroes y ahora descartables. ¡Qué duro!

******

Lo peor del caso es que estos reclamos no le conmueven al gobierno cartista porque no estamos aún en campaña electoral. Ellos siguen su agenda.

******

El senador Carlos Núñez estuvo durísimo de vuelta ayer contra el ministro Riera y ratificó que “Pinocho” Peña le ofreció cargos para que no abandone el movimiento cartista.

******

Y así se manejan los cargos públicos. Desastre ko Peña había sido.

******

¿Las tierras del Indert no son acaso para los sujetos de la reforma agraria? Francisco Ruiz Díaz, titular de dicha institución, miró para otro lado y vendió las tierras públicas a precio irrisorio. Evidentemente el beneficiario es un cuate del poder porque de lo contrario ya le hubieran rajado del cargo.