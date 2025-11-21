*****

Son capaces de inflar cada vez más y dejar sin comida incluso a los pacientes de los hospitales públicos. El proyecto del clan ZI sigue en pie con el visto bueno del “Patrão” y de “Pinocho” Peña.

*****

Y con estas cosas uno se da cuenta que la Itaipú no es de todos los paraguayos como repiten en sus discursos. Pertenece al poder de turno.

*****

¿Se acuerdan cuando “Pinocho” Peña y la Primera Dama hicieron un videíto lacrimógeno en febrero de 2024 sobre la situación del Hospital Nacional de Itauguá? Lanzó promesas, bla, bla, bla. Puro cuento era. No cambió nada. Es más, cada vez está peor.

*****

El eslogan “vamos a estar mejor” no llegó aún a los hospitales públicos, los lugares más sensibles de todos los paraguayos. Por ahí hubiese empezado su gobierno, pero por sobre todas las cosas se dedicaron a “trabajar” con los “amigos bank”.

*****

“Pinocho” Peña ignoró también el padecimiento de los pobladores de San Lorenzo y parte de Fernando de la Mora que se quedaron sin agua por unas 12 horas, debido al “bucherío” de dos de sus funcionarios.

*****

La ANDE de Félix Sosa ordenó que se le corte la energía eléctrica de la Essap de Luifer Bernal por deuda. ¡Qué criminal fue eso!

*****

A “Pinocho” Peña poco o nada le interesó. No tuiteó y ni siquiera les convocó ayer a ambos para exigirles alguna explicación. Sobre todo explicación.

*****

Y encima va a subir la tarifa de la ANDE y pretende llegar a las alturas de los cortes de carne.

*****

Ojalá que los sanlorenzanos le castiguen en las urnas a “Pinocho” Peña y a su candidato municipal como ocurrió en Ciudad del Este. Si no hay votos, seguirán burlándose de la gente.

*****

Y hablando de energía, los cartistas rabiosos que odian a las ONG, globalismo, etc., no dicen nada del organismo no gubernamental que admini$tra la plata de Itaipú para la Villa Navideña.

*****

Como todo gobierno autoritario, hay amigos y enemigos. Para los amigos no hay “comisión garrote”.