Ahí están los hospitales públicos emblemáticos como Ineram, Itauguá y Clínicas, que carecen de insumos, medicamentos y hasta de financiamiento público. En Ineram sirvieron unos alimentos que ni las mascotas se animan a probar.

Mientras tanto, “Pinocho” Peña permite que la Itaipú del clan Zacarías despilfarre US$ 850.000 para una Villa Navideña, con el único objetivo de hacer un festejo más grande que la Municipalidad de Ciudad del Este.

Siguen pichados los cartistas por la paliza electoral que recibieron en las elecciones municipales. “Gargamel”, uno de los voceros del “Patrão”, acusa hasta a Marito de la derrota. ¿De quién habrá sido la idea?

Los perifoneros cartistas y voceros del autoritarismo de “Horror Colorado” están calladiiitos. No dicen nada de la ONG que administrará la plata de Itaipú para la Villa Navideña.

Está más que demostrado que la “comisión garrote” solo se creó para perseguir a las ONG críticas al sistema político. Sin embargo, las ONG amigas del poder son premiadas con importantes desembolsos, aunque se dediquen a hacer arbolitos de Navidad.

Pero ojo: si es una ONG que se dedica a la salud pública, tranquilamente el poder político le ningunea. Hay una organización que trabaja con el Hospital de Clínicas y debe recibir fondos para cirugías pediátricas del corazón. Le están trancando el dinero, a razón de G. 2.000 millones al año. Pero para el arbolito de Navidad de Itaipú, sobra plata.

Ya salió de vuelta el Tornaco a justificar esta millonada de plata. ¡Qué lamentable! El recitado se lo prepara “Lucho”, Rocío o el impresentable de Florenciáñez.

El plan “estrella” “Hambre Cero” ya se cortó para evitar que se acumule la deuda. Al “Pelado” que juega padel con el Nº 1 le importa un comino porque cobra regularmente, por encima de cualquier problemita.