No toma medidas, no recorre hospitales, no tiene empatía con sus compatriotas enfermos y sus gua’u buenas intenciones se quedaron en un videíto lacrimógeno tomado de la mano de su consorte.

Está más entusiasmado con el despilfarro navideño que hará Itaipú, con “Lucho” Zacarías y Rocío Abed a la cabeza, mientras en los hospitales públicos faltan insumos, medicamentos y reajuste salarial al personal de blanco.

Ni hablemos de la falta de infraestructura.

¿Por qué se queda callado el director de la Décima Región Sanitaria, Dr. Federico Schrodel? En sus narices gastarán casi US$ 850 millones para la Villa Navideña y los hospitales altoparanaenses tienen las mismas carencias que las de todo el país.

Aaah y se le agrega la falta de tomografía, que se hace a través de Tesãi, fundación “amiga”.

Cuentan los que saben que “Horror Colorado” le ofreció la candidatura a intendente de Ciudad del Este al galeno a cambio de quedarse callado.

Luifer ya declinó su candidatura a favor de Camilo Pérez, otro arribeño cartista que por “orden superior” del “Patrão” se postulará. Estaba más que cantado esto. El corte de la energía eléctrica que afectó el servicio de agua potable en San Lorenzo fue una señal.

Lo único que falta es que digan que “las bases coloradas populares de Asunción” pidieron a gritos la candidatura de Camilo.

Algunos presidentes de seccionales se estarán enterando ahora de quién es el candidato que se eligió desde “el quincho mayor”. Una vez que les llegue la notificación tendrán que inclinarse únicamente ante el “caballo del comisario”. Y quien se rebele, ya sabe lo que le espera. Más detalles con Gerardo Soria.

La Fiscalía de Emily concluyó que Miguel Prieto, el “enemigo” a vencer para el cartismo, cometió un grave daño patrimonial durante la pandemia. Mirá un poco. Le parece a la DNIT: persigue a un solo comercio de Alberdi con Policías mientras los tabacos le fuman en pipa.