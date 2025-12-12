*****

Los “profesores doctores” deberían retirar nomás ya la estatua de la Diosa Astrea del edificio de Sajonia. Ya no tiene sentido. Pueden sustituirla por el Centauro de Ybycuí. Sería más honesto de parte de ellos.

Estos seis magistrados degradaron hasta más no poder a uno de los poderes que deben velar por la vida y los bienes de los habitantes del país. Estamos igual que la Venezuela de Maduro aunque “Pinocho” Peña vaya a mostrarse en el acto de Corina Machado, intentando el presidente paraguayo aparentar como un demócrata gua’u.

En un país serio, estos ministros ya rajaban de sus cargos vía juicio político. No se les puede exigir renuncias porque difícilmente tengan vergüenza ante la ciudadanía.

No es descabellado pensar que el cartismo le habrá ordenado a sus ministros de la Corte sacarle del camino a los opositores políticos que ponen en peligro democráticamente la continuidad del régimen de “Horror Colorado”, que gobierna con un proyecto totalitario este país.

Como Nicolás Maduro le tenía en la mira a Corina Machado, Edmundo González Urrutia, Jorge Guaidó, Leopoldo López y otros, el “Patrao” y “Pinocho” Peña quieren verle presos al expresidente Mario Abdo Benítez y al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Ya pasó por la cárcel Efraín Alegre.

Con seguridad, la exsenadora Kattya González ya no volverá a su banca, por eso la Corte puso en la “heladera” que más enfría el expediente.

Ojo con esto: la fiscalía de Emily imputará al presidencial colorado Arnoldo Wiens para “limpiar” el camino electoral, a fin de que el cartismo siga en el poder con el “carbón mojado” de Pedro Alliana. Si “Horror Colorado” cae, el régimen se viene abajo como un castillo de arena.

El contralor Camilín Benítez (ANR, HC) ya hizo de nuevo su trabajo. Presentó un informe de Contraloría para que la Fiscalía impute a Wiens. Claro, Benítez es capaz de hacer cualquier cosa para que su “Patrao” le consiga un lugar en la Corte.