Los guardias creían que se trataba de una cena de fin de año en Mburuvicha Róga, pero había sido que se estaba preparando una “cocinada jefe” contra el Estado de Derecho y a espaldas de la ciudadanía.

Los “profesores doctores” convirtieron en un estudio jurídico del cartismo, un sagrado poder del Estado, que constitucionalmente tiene que resolver con objetividad los conflictos entre personas y sus bienes. Imagínense: ¿quién querrá venir a invertir en Paraguay con este ambiente?

El “Patrao” y “Pinocho” se creen dueños del país y los ministros se comportaron como sumisos vasallos. Ojo: le están tocando la oreja al pueblo paraguayo.

Con seguridad, los seis ministros se salvarán del juicio político con este Congreso cartista. Pero nunca más recuperarán lo más sagrado: la confianza de la que debe gozar todo magistrado.

Si la Justicia paraguaya le mete preso a Marito y Miguel Prieto, le imputa a Arnoldo Wiens y no le repone su banca en el Senado a Kattya González, entonces estaremos confirmando que los “profesores doctores” cumplieron a rajatabla la orden dictatorial del “Patrao” de “Pinocho” Peña.

No es descabellada la presunción porque hay antecedentes nefastos en esta administración con persecución a ABC y empresas vinculadas, a opositores políticos, a las ONG, ninguneo a la Iglesia Católica, a las necesidades sociales básicas, a los campesinos.

Sin embargo, sabe proteger a los “amigos bank”, a los de la bancada como Esteban Samaniego, Hernán Rivas, el torcido clan ZI, Yamil Esgaib, etc.

El gremio industrial ya se dio cuenta que “Pinocho” Peña y su raquítico gobierno es puro bla, bla. El populismo autoritario es su doctrina. Deuda de aquí para allá y mucho “pan y circo”.