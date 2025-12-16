******

Cuentan los que saben que el dueño del “quincho” está enojado con “Pinocho” porque su pésima gestión apeligra la caída del cartismo. Por ese motivo, se armó rápidamente una plenaria gua’u, luego la reunión secreta con ministros de la Corte para “sacar temas” y ahora este peregrino proyecto.

Parece que este año “Horror Colorado” no va a repartir “canastas” y la tropa está desesperada.

Si prospera el plan de “KachiBachi”, el cartismo estaría de nuevo atropellando la democracia. El “Patrão” también atacó este mismo artículo constitucional para intentar instalar su “enmienda mau”, que terminó en tragedia con el asesinato del joven dirigente Rodrigo Quintana durante un atraco policial a la sede del PLRA, en la madrugada del 1 de abril de 2017.

La ciudadanía democrática y la comunidad internacional deben estar atentas sobre este nuevo atropello cartista a la Carta Magna. Esto evidencia que las cosas no están bien tampoco en el movimiento oficialista. Por eso, el “Patrão” ya le dijo a Alliana que “comience a calentar”.

Mientras a “KachiBachi” le preocupa el futuro político de su “Patrão”, el ciudadano de a pie va a sufrir de vuelta hoy y mañana la inutilidad del gobierno colorado de solucionar el problema del transporte público.

A “Pinocho” Peña tampoco le importa la necesidad básica de la gente. No le preocupa cómo se va a trasladar el ciudadano de a pie a su lugar de trabajo o estudio porque él se maneja en helicóptero. Se “sobreentiende” que tiene recursos para moverse.

Un proyecto de ley que nunca presentará un cartista es la eliminación de la Opaci. Esta es una ONG amiga del poder, considerada “la mamadera” de varios.

Opaci, cada inicio de año, le mete la mano en el bolsillo ilegalmente a todos los contribuyentes de municipios. Pero esto no le preocupa a la clase política. Es más, hoy Diputados aprobaría una ley de apriete a los ciudadanos.