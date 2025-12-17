******

Ayer, a las 05:45, pasó por Aviadores del Chaco un camión militar a 80 km/hora y el chofer no tenía ganas de alzarle a nadie. Por lo visto tomó como un castigo su designación para ayudar a civiles o esa fue la “orden superior” que recibió de su comandante.

******

Minutos después un bus escoltado con patrullera policial llevaba seguramente a algunos funcionarios VIP “esenciales”. Solo ellos tienen derechos.

******

“Pinocho” Peña cero empatía con los pasajeros de buses, que pagan el pato de la inutilidad de este Gobierno. El jefe de Estado se fue de paseo al Guairá a recrear su vista, mirando bellos paisajes.

******

Itaipú, que maneja el clan Zacarías, gua’u sacó algunas unidades para intentar calmar las críticas con los US$ 850 millones que rifó de la Villa Navideña. Su servicio fue insuficiente y parcial.

******

El viceministro Fernández y su jefa ya tienen que dar un paso al costado. Someten a la población a esta humillación y varios trabajadores llegaron tarde a sus puestos de trabajo o no fueron directamente, lo que representará descuento por trabajo no realizado.

******

Mientras tanto “KachiBachi” ignora los grandes problemas nacionales como el del transporte público y dedica su tiempo como legislador para cepillarle a su “Patrão”, endulzándole con la futura senaduría activa.

******

De yapa, Nicanor se cuelga también del proyecto como buen y hábil acomodado.

******

Una vergüenza la Cámara de Diputados que preside el cartista Raúl Latorre. Como si les afectara la huelga del transporte, apenas estaban 20 en la sala, una hora y 15 minutos después de la convocatoria. Conste que era la última sesión del año y luego la mayoría se toma vacaciones de dos meses y medio.

******

La “Julieta de Petropar” obviamente justificando lo que hace su “medio limón” en la petrolera. Hasta amenazó con revelar algunos “datos” si era rajado.