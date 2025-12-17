******
Ayer, a las 05:45, pasó por Aviadores del Chaco un camión militar a 80 km/hora y el chofer no tenía ganas de alzarle a nadie. Por lo visto tomó como un castigo su designación para ayudar a civiles o esa fue la “orden superior” que recibió de su comandante.
Minutos después un bus escoltado con patrullera policial llevaba seguramente a algunos funcionarios VIP “esenciales”. Solo ellos tienen derechos.
“Pinocho” Peña cero empatía con los pasajeros de buses, que pagan el pato de la inutilidad de este Gobierno. El jefe de Estado se fue de paseo al Guairá a recrear su vista, mirando bellos paisajes.
Itaipú, que maneja el clan Zacarías, gua’u sacó algunas unidades para intentar calmar las críticas con los US$ 850 millones que rifó de la Villa Navideña. Su servicio fue insuficiente y parcial.
El viceministro Fernández y su jefa ya tienen que dar un paso al costado. Someten a la población a esta humillación y varios trabajadores llegaron tarde a sus puestos de trabajo o no fueron directamente, lo que representará descuento por trabajo no realizado.
Mientras tanto “KachiBachi” ignora los grandes problemas nacionales como el del transporte público y dedica su tiempo como legislador para cepillarle a su “Patrão”, endulzándole con la futura senaduría activa.
De yapa, Nicanor se cuelga también del proyecto como buen y hábil acomodado.
Una vergüenza la Cámara de Diputados que preside el cartista Raúl Latorre. Como si les afectara la huelga del transporte, apenas estaban 20 en la sala, una hora y 15 minutos después de la convocatoria. Conste que era la última sesión del año y luego la mayoría se toma vacaciones de dos meses y medio.
La “Julieta de Petropar” obviamente justificando lo que hace su “medio limón” en la petrolera. Hasta amenazó con revelar algunos “datos” si era rajado.