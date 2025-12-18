*****

Pero ahí no termina la cosa: justificó la presencia de su “Patrão” en la reunión. ¿Sabían los ministros que iba a estar el titular del Partido Colorado en el encuentro o gua’u se sorprendieron con la presencia de Achecé?

*****

Gravísimo lo que ocurrió y más preocupante es la relativización del hecho que hizo “Pinocho” Peña. Quiere decir que menosprecia totalmente el sistema democrático y maneja el país como su empresa.

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jefe de seguridad de “Pinocho” armó ayer su show al impedir que una periodista de ABC insista con preguntas sobre la reunión secreta con seis de nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia.

*****

¡Ay Sostoa! Antes de pisotear la libertad de prensa debieras dar explicaciones de los viáticos cobrados y el uso particular de los vehículos blindados del REP, cuyo combustible para tus paseos pagan todos los contribuyentes.

*****

Ayer, “el florero” Alliana dijo que no recuerda que ningún gobierno haya hecho tanto en dos años y cinco meses en la República del Paraguay.

*****

En realidad, la ciudadanía tampoco recuerda a un gobierno “tan hambriento” como este. De soberbia y sed de venganza ni hablemos.

*****

Cuentan los que saben que habrá cambios en el gabinete. Dicen que un integrante de “su primer” anillo migrará porque está verdaderamente “podrido” de ver cosas que no se aguantan. ¡Cham!

*****

Lástima que no se irán los que perjudican a la ciudadanía con sus pésimas gestiones como Obras Públicas, Salud, Petropar y otros.

*****

Ayer, la ANR aprobó su manual de prevención de lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Keep walk and calculate (Eguatamína e calculá).

*****

Cuentan que la Escuela de Ciencias Políticas de la UNA está patas arriba desde la llegada de yryvu Barchain. Comentan que todas sus decisiones deben tener la venia de su medio limón, quien prácticamente se instaló en la casa de estudios para dar las órdenes. Así es María, blanca como el día.