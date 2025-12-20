******

A este paso el país va a estar cada vez peor. Este personaje sí que merece la frase: “Desastre ko Santi”, que surgió del “quincho” para desgastar la figura del anterior jefe de Estado.

******

Por “orden superior”, IPS colocó US$ 13 millones más en el banco de los cuates de “Pinocho” y ya trepó al segundo lugar en certificados de depósito de ahorro en dólares americanos.

******

“Pinocho” está creando una “tormenta perfecta” pero muy peligrosa en caso de que ocurra “un temblor” en esa entidad financiera. La preocupación surge porque un hermano menor del “banco amigo” parece que se fue al tacho y entonces le “oxigenaron” con billetes pero aparentemente fuera del marco legal.

******

Ojo que gran parte de esos billetes provienen del dinero para la jubilación y la atención de salud del IPS. Ahí está la gravedad del tema.

******

O no ven o no quieren ver los “profesores doctores” de la economía paraguaya, que están en el poder.

******

Tal como lo anunciamos, “Pinocho” negó ayer que su “Patrão” haya estado en la reunión secreta. Claro, la repercusión de ese encuentro echó por tierra la institucionalidad del país. Entonces, quiso suavizar la cosa con este “desmentido”.

******

Igual es grave por el secretismo de la reunión entre máximas autoridades de los poderes del Estado. ¿Por qué no lo incluyeron en una agenda oficial? ¿Qué quisieron esconderle a la ciudadanía?

******

Lamentable la justificación de Camilín Benítez (ANR, HC) sobre la reunión secreta. Para “chuparles las medias” aún más a su “Patrão” y “Pinocho”, calificó de hipócritas a todas las autoridades anteriores que mantuvieron reuniones parecidas e incluyó a periodistas.

******

Lo llamativo es que citó también al expresidente Fernando Lugo y a la exsenadora Desirée Masi (PDP), enemiga pública N° 1 del cartismo. ¡Qué casualidad! No se animó a dar como ejemplo el cumpleaños de Calé.