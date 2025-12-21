*****

No les pagan las cuentas a los proveedores y la deuda acumulada en dólares es como una bola de nieve. Los jubilados de Copaco, los trabajadores de Capasa, las enfermeras, los médicos, personal de blanco, etc. reclaman lo que les corresponde por derecho. Pero “Pinocho” Peña le da la espalda a la gente.

*****

Lo llamativo es que una “empresa amiga” de los exsocios de “Pinocho” Peña repartirá ganancias. ¿Cómo si tiene quiebra técnica? Lo único que falta es que desvíen el dinero de los sacrificados contribuyentes para que los cuates tengan sus canastas.

*****

Lamentable la participación paraguaya ayer en la Cumbre del Mercosur, especialmente de “Pinocho” Peña. En un espacio tan sagrado, se acordó del aniversario de su casamiento y del Partido Colorado.

*****

En público le reprochó a su canciller Rubén Ramírez por qué no se puso de acuerdo con su colega brasileño Mauro Vieira para inaugurar el puente. Menos mal que se llama de la Integración. Lula desató la cinta por su lado y “Pinocho” por su cuenta. Eso sí que es “histórico” y no macana.

*****

Es muy evidente que “Pinocho” Peña le evita a Lula da Silva, porque la “nueva” política exterior paraguaya se dedica exclusivamente para agradarle a Donald Trump, con tal de conseguir más perdones.

*****

Mientras se desarrollaba la cumbre, una tal Alejandra Duarte, viceministra de Mitic, le echó del grupo de WhatsApp a un periodista por reclamar la ineficiente transmisión por TV. ¡Qué democrática!