Y después quieren convencernos de que los viajes internacionales buscan beneficios para todos los paraguayos. Mooopio.

Financieramente hablando, ¿para qué se fueron tan lejos para capitalizar el “banco amigo”? El monto solo representa el 8,4% de todo lo que el IPS ya metió en la entidad verde clarito con fondo oscuro.

Lo preocupante es que “Pinocho” Peña está poniendo en serios problemas la salud financiera de la previsional y de paso el futuro de los abuelitos y trabajadores. Y después intenta pasarle su pesada canasta a otro.

Desesperadamente ayer “Pinocho” Peña se fue a la “Corte de los Milagros” para reunirse gua’u en público con los ministros y tratar de “lavarse la cara” después de la reunión secreta, que echa por tierra la institucionalidad democrática.

El plan comunicacional no le está dando resultados. Quisieron ocultar el encuentro, pero no pudieron escaparse de los medios de prensa no alineados.

Los ministros no tuvieron otra opción que admitir la realización de la reunión pero ñandecó para hablar de presupuesto. No resultó.

Acto seguido “Pinocho” organizó rápidamente una “reunión élite” para negar que su “Patrao” estuvo en el encuentro top secret. Tampoco resultó.

Entonces, le sugirieron a “Pinocho” que invente una excusa para reunirse ante la prensa con los ministros de la Corte. Ayer se fue. Avisó 17 minutos antes... y agravó aún más la situación. Muy forzado.

Y para coronar el día y aprovechando el clima navideño, la Policía de Enrique Riera detuvo a la activista Esther Roa, utilizando la ley 200 stronista: Perturbación de la paz pública. Ni a González Daher le trataron así.

La abogada estaba reclamando derechos ciudadanos en el Poder Judicial. ¡Qué ironía!

A la que no le preocupan “las patadas” de su colega de Economía es a la ministra de Obras. ¡Cham!