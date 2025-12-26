*****

Muchos ricos más ricos y nuevos ricos surgirán con este gobierno, en especial grupos económicos. En el banco amigo de Santítere, mientras, crece el fantasma de una posible crisis financiera por manejos errados.

El modelo prebendario seguirá ahora más que nunca para captar votos. Se vienen las municipales y el Gobierno apostará todas sus fichas para seguir sacando provecho y para mantener el alto nivel de vida de los amigotes de Santítere.

El partido de gobierno, antes que fortalecer a las instituciones dedicadas a la Salud y a la Educación, fortifican a su partido con la repartija de medicamentos y capacitaciones.

Con bombos y platillos se anunció la cooperación del TSJE con Cancillería para supuestamente fortalecer el derecho al voto en el exterior. Precisamente el propio Santítere y el TSJE dieron su visto bueno para cercenar el derecho del sufragio de paraguayos en el extranjero eliminando la inscripción automática. ¡Lamentable!

KachiBachi ya no sabe cómo ser más populista. A toda costa quiere que Santítere decrete también feriado el 2 de enero, todo para favorecer a sus operadores que ganan supersalarios ya casi nivelados al de un legislador.

El “ñemombarete” ya anunció a Santítere que va a registrarse una masiva rabona de funcionarios ese viernes 2. Ni siquiera puede controlar a sus hurreros bien pagados, por cierto con plata del bolsillo de todos.

Santítere ya firmó el decreto que concede el ascenso para los polis, un grupo de ellos cuestionados por coimeros y corrupción. La gran pregunta es cómo estos tipos pasaron la polémica prueba del polígrafo.

En 2026 se irá profundizando el ninguneo a Santítere. Parlamentarios y hasta diplomáticos que él nombró cuestionan abiertamente su gestión.

Él, pobre, aguanta todo porque, obviamente, no es el que decide, ni siquiera sobre quienes están a su cargo.