Ni limitar el precio de la carne a través de un proyecto de ley pudieron, qué van a poder reducir la canasta básica. Huele a populismo barato.
A diferencia de miles de familias que pasaron una navidad con lo justo, los amigos de Pet viven una vida de lujos sin ser molestados.
Los mismos privilegios que goza la pareja Petropar. Mientras, saltan las inconsistencias en el manejo de sus finanzas.
Esperemos que la Contraloría y las instituciones que tienen que hacer su trabajo no terminen blanqueando a la pareja que sigue despilfarrando dinero como si nada.
Santítere estará contando los días para preparar nuevamente sus maletas para hacer lo que más le gusta: viajar y vivir en permanente Jet Lag.
El saltimbanqui Nica ya no sabe qué hacer para ganarse un cargo con este gobierno. Un puesto en una binacional como mínimo aspira, según cuentan.
Y no sería para menos, mantener su búnker y sus bienes no es barato. Y pensar que cuando terminó su presidencia fue investigado por enriquecimiento ilícito y quedó, obviamente, blanqueado.
Tras la reunión secreta de los ministros de la Corte con Santítere se viene el regalazo de fin de año. Los ministros van a recuperar sus feudos en las circunscripciones judiciales.
Y un regalo no menos agradable. Santítere ayer sacó la actualización del impuesto inmobiliario, después seguro viene la suba del peaje y de todo lo que pueda incrementar a favor de los amigotes.
Otro polémico acuerdo firmado con EE.UU. queda pendiente de estudio para el Congreso. Se establecen, además de privilegios, inmunidades para el personal militar.