Dijo que en materia de salud y viviendas sociales ya hizo más que el gobierno de Marito. Obviamente no le menciona, pero su intención es apuntar siempre a su antecesor. Es muy probable que su “Patrão” le ordene que diga eso en venganza porque cayó en desgracia durante el gobierno de Biden.

A “Pinocho” parece que no le basta el ejército de “chupamedias” que se alojan en las múltiples versiones de “Patria-i” que pululan por ahí.

A Stroessner le ocurría lo mismo. La poca prensa crítica que había le molestaba tanto y no disimulaba en derramar odio a través de la Voz del Coloradismo. Hasta cerró medios de comunicación.

Con “Pinocho” Peña y “Horror Colorado” volvimos a esas épocas oscuras. Este aprendiz de dictadorzuelo no pierde una ocasión para lanzarse contra los periodistas de medios críticos que le incomodan con preguntas.

Ahora parece que le gusta escribir denunciando que el país necesita periodistas lúcidos ñandecó. En realidad, el país necesita un gobierno que se preocupe de las reales necesidades de la gente y no el que tenemos, que solo quiere “engordar” a sus “amigos”.

San Ber parece que se declaró Principado y no nos enteramos. Impera una ley distinta al resto de la República. Su Constitución es el capricho de su “Príncipe” que vive en las alturas y su mandante es un intendente que apenas habla el idioma español.

Resulta que el “Príncipe” prohibió fiestas, que dan alegría y trabajo a la gente pero su cuate puede hacer su fiesta hawaiana en otro condado hasta que salga el sol.