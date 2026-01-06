*****

Algo pasó o alguien le condicionó a la desorientada política exterior paraguaya para romper vínculos oficiales con el régimen de Maduro. Y así lo hizo.

*****

Ahora la excusa de la Cancillería es que firmó el acuerdo de restablecimiento con condiciones. No convence ese argumento.

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ojo que una investigación internacional publicada en marzo de 2024 reveló que el avión iraní que aterrizó en Paraguay expone conexiones entre la comercializadora venezolana Mundo Factory y Tabacalera del Este SA (Tabesa). Según el medio venezolano ArmandoInfo, la empresa Mundo Factory tendría vínculos con la esposa de Nicolás Maduro. ¡Cham!

*****

Algo pasó por el camino que un día como hoy, pero de 2025, Venezuela decidió romper lazos con Paraguay, luego de ser gobiernos amigos.

*****

¿Quién le hace los libretos al gobierno cartista de “Pinocho” Peña y del “Patrão? Ayer, la “mimada” ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, utilizó el viejo discurso de culparle al gobierno anterior del sarambí del peaje Luque-San Ber.

*****

A tal punto que este gobierno de “Horror Colorado” quiere que los 6 millones de paraguayos organicemos nuestros viajes en lugar de que ella se ponga las pilas para ordenar el cobro de los peajes.

*****

Definitivamente esta gente cree que el Paraguay es un Principado y no una República.

*****

Cero empatía con la ciudadanía. Su jefe luego ni sabe en qué estado se encuentran las rutas porque usa y abusa del helicóptero presidencial. Y esta señora desde su “trono”, tratándonos como súbditos.

*****

La explicación es simple: el gobierno de “Pinocho” le cedió desde el 1 de enero a Rutas del Este, vinculada al senador procartista Luis Pettengill, el control operativo del puesto de peaje Ecovía, que une Luque-San Ber.

*****

Y como el lucro es su único objetivo, jamás van a liberar el peaje para que el tránsito fluya. A esto le llaman “vamos a estar mejor”.

*****

La otra opción es que la ministra y su jefe firmen un decreto que establezca en qué horarios podemos transitar por la ruta. Para ella, esta es la solución.

*****

La otra salida es que prohíba el verano o la circulación de automóviles por las rutas. Pero ahí se genera otro problema: Rutas del Este no va a recaudar. Ergo: no hay atractivo.

*****

Indudablemente San Ber es la noticia del verano. En primer lugar, el guarará que está armando el intendente de esa ciudad, el colorado cartista Emigdio Ruiz Díaz, porque recibió una “orden superior” de prohibir las fiestas en la zona del anfiteatro.

*****

En segundo lugar, por el fracaso de la administración de Rutas del Este para la Ecovía y en tercer término encontraron un elefante blanco. Se trata del hotel convertido en hospital geriátrico. Ni una mosca vuela en ese costoso recinto.

*****

IPS ya no está en condiciones de despilfarrar más dinero y debería darle un uso más beneficioso al otrora hotel-casino para bien de los asegurados y jubilados.

*****

El director de Opaci, un tal Nelson Peralta Torres (colorado cartista), fracasó por ahora en su intento de poner QR en el registro de conducir. Pero la recaudación de esta ONG amiga del cartismo sigue.