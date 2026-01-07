*****
Lejos del ruido, de las colas en los peajes, de la Justicia, de la Fiscalía y de la Contraloría, estos tortolitos se ríen de la gente. Estos sí que ya están mejor.
Es más, parece que siguieron la recomendación de la “mimada” ministra que sugirió a los veraneantes de San Ber planificar mejor sus vacaciones.
Lo único que falta es que “Pinocho” Peña les preste el helicóptero para que se paseen por la Villa Veraniega, así no se mezclan con el “pueblo”.
“Pinocho” Peña ya hizo de vuelta otra promesa al inicio del 2025: trabajar para que los cortes de carne vacuna bajen de precio. Puro verso. Su idea es verle a la gente formar fila de manera humillante en los alrededores de las carnicerías, al estilo Cuba.
Poco o nada le preocupa el sufrimiento de la gente con la suba de los precios de la canasta familiar.
El BCP de Carvallo Spalding, del entorno del “amigo bank”, le tiene que informar a la ciudadanía de dónde toman la muestra de precios. Son muy baratos. Esta información sí ayudará a cuidar el bolsillo de la gente y a hacer rendir mejor el escaso dinero.
Comienza la dura puja entre el cartismo y los sindicatos de docentes por el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal. Ayer estuvo en el Congreso el ministro de Economía y hoy van los sindicalistas de uno de los sectores más afectados: el de profesores.
Ojalá se construya un debate mirando con ojos críticos y responsables ambas partes, pero todo parece indicar que se viene una “batalla campal”, donde los votos favorecen al cartismo.
No sería nada raro que “Horror Colorado” atropelle con todo de vuelta y logre la sanción, cercando de policías el Congreso Nacional. Ya lo hizo más de una vez y los sindicalistas de la ANDE lo recuerdan.
Comenzará un “carnaval” de coimas como nunca en gran parte de los municipios del país con el “nuevo” sistema de registros de conducir.
La ONG amiga del Gobierno, la Opaci, lidera este “revolucionario” sistema, pero se lava las manos a la hora de asumir responsabilidades.
Según la Opaci, el conductor es el que propone las coimas y el “zorro gris” ñandecó no tiene otra opción que aceptar el dinero fácil. Estos protegidos del cartismo se creen impolutos. Es exactamente al revés y ya se demostró mil veces.
Ojalá tengamos alguna vez un presidente de la República al que no le tiemble la mano y les borre de un plumazo a estos impresentables. Sin piedad le meten la mano en el bolsillo a los contribuyentes desde el mes de enero en adelante, cada año. Y lo peor, quieren darnos cátedra de buenas costumbres.
Con este gobierno, ya no hay esperanzas. Sus prioridades son otras.
La Justicia le convoca en febrero a Óscar Boidanich sobre el caso del “doleiro de doleiros” o “hermano del alma”, Darío Messer.
Todo parece indicar que le perdonarán a este muchacho. Le hizo un superfavor al “doleiro”, cuate del “Patrao”. Difícilmente no le pase la mano.
Lo llamativo sería que le condenen. En la “reunión secreta” seguramente se habló de este tema.
Ahora, ¿qué pasará con el senador Erico Galeano y el exdiputado Orlando Arévalo? Un misterio.