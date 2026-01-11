*****

Es más, los perifoneros de “Pinocho” y del “Patrão” trataron de lacayos a todos los que veían con buenos ojos la ayuda de la Unión Europea. ¿Qué dirán ahora? Obviamente, volverán a recular, como tantas veces.

*****

Y así de errática es la política exterior paraguaya. Con Venezuela nos hicieron pasar una vergüenza internacional. Este gobierno de “Horror Colorado” restableció relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro cuando todo el mundo gritaba que era una dictadura pura y dura.

*****

Después algo pasó, “Pinocho” vio la luz y por arte de magia se dio cuenta de que era un dictador. La doctrina de la política exterior cartista se resume en: “Todo vale para conseguir un perdón al Patrão”.

*****

Ayer Latorre-í calificó de “valiente” a “Pinocho” Peña porque presentó un proyecto de ley de reforma fiscal. Aclaremos: lo hizo dos años y medio después de asumir su mandato.

*****

En primer lugar, “Pinocho” le mintió grande a la fuerza pública (policías y militares) porque en campaña prometió que no iba a tocar nada. “Cuidadito”, repitió. Su frase predilecta para lanzar sus ñembo amenazas.

*****

Valientes realmente son los ciudadanos honestos de este país que todos los días reman para mantener a sus familias y también a la parentela de los políticos que viva colgada de las tetas del Estado.

*****

El sector uniformado le rinde homenaje a un soldado desconocido. El ciudadano civil desconocido merece también largamente un monumento.

*****

Resulta cada vez más insoportable aguantar al “cartel de los sobres”, la soberbia de “Pinocho”, la millonaria peregrinación de la plata del IPS al banco amigo del poder, la inutilidad de Salud Pública que se refleja en la falta de medicamentos en hospitales, la inseguridad, el déficit fiscal, el pésimo estado de las rutas del país con la “mejor ministra de Obras”, según su jefe, entre otras “groserías”.

*****

Y ahora nos desayunamos que Itaipú de “Lucho” (para no ser rajado) le tuvo que otorgar exclusividad a la farmacia del “Patrão” para la provisión de medicinas.

*****

Así están manejando el país. Y como quieren quedarse 20 años más, creen que la ciudadanía les seguirá votando porque ndajeko hacen cosas “históricas” en beneficio de la ciudadanía.

*****

Para aquellos que se quejan de que la burocracia es lenta y cara, aquí va un caso que demuestra lo contrario: Migraciones “cocinó” un contrato para aeropuertos en apenas seis días. US$ 22 millones es el tema.

*****

Le otorgaron a una firma de EE.UU. que tiene como representantes a argentinos. Fue por vía de la excepción y sin competidores. ¿De dónde se sacará la plata para pagar? ¿Subirá la tasa aeroportuaria?