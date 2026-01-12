*****

Por poco Pinocho no recomendó a la ciudadanía que deje de comer para ahorrar y, consecuentemente, tendrá más plata en el bolsillo. ¡Lamentable!

*****

Un amable lector llamó para preguntar si Pinocho no habla con los pajaritos, tal como hacía el exmandamás de Venezuela –ahora “caído en desgracia”–, Nicolás Maduro, pensando que se trataba de Hugo Chávez.

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No sería raro que Pinocho hable con seres imaginarios, solo que su “Pepe Grillo”, el que le dicta órdenes, está bien ubicable sobre la Avda. España.

*****

Lo concreto es que este gobierno cartista se burla de la ciudadanía, cada día. Se jacta de obras históricas, pero la realidad es que su gobierno son puras “historietas”, empezando por su promesa de “Vamos a estar mejor”.

*****

Y para colmo, está lejos de predicar con el ejemplo, ya que para este año ya se aseguró más presupuesto para viajes y comidas de lujo.

*****

Mientras, tienen deudas con los empresarios de Hambre Cero, los farmacéuticos, los vialeros, a quienes se les adeuda aproximadamente 1.410 millones de dólares.

*****

Este sábado 17 de enero, en Asunción, el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) firman con la Unión Europea el tan postergado acuerdo de libre comercio y asociación, negociaciones que arrancaron en 1999.

*****

Nadie resiste al archivo. El actual inquilino del Palacio de López era pesimista en que prospere la firma y ahora festeja a lo grande. Le encanta estar bien con Dios y con el Diablo, ya que su aliado, el ultraconservador y racista primer ministro húngaro, Orbán, votó en contra del acuerdo.

*****

Este es solo un muestra de la errática política exterior de Pinocho Peña y del “sapatu un lado” Matute Ramírez, quien no se inmutó de la incinerada en vivo que le propinó el ordenanza en la Cumbre del Mercosur en Foz, en diciembre pasado.

*****

En esa ocasión, Pinocho, palabras más, palabras menos, le trató al canciller de inoperante al no concretar una reunión bilateral con Lula. En un país medianamente serio, ya no estaría en funciones.

*****

Recordar, nada más su estrepitoso fracaso en la candidatura para presidir la OEA, a inicios del 2025. En esa ocasión, Pinocho culpó a Brasil y otros países de la región de incumplir su promesa de votos para Matute.

*****

La disputa entre los hermanos Gómez Verlangieri en Limpio dividió a la dirigencia azul, que debe decidir entre el exsenador Ramón o el candidato de Optaciano, el concejal Juancho Gómez. Dicen que las internas estarán “al rojo vivo”.

*****

Los contribuyentes luqueños ruegan al intendente cartista que deje de hacer proselitismo y se dedique a organizar la comuna. Ni para cobrar los impuestos sirve... con razón se rumorea que quieren tercerizar el cobro de los tributos. Notable.

*****

Otro intendente que está en pleno proselitismo es el de San Antonio, la ciudad está sitiada de baches, regada con agua servida, pero el lord mayor ya está con miras al rekutu.

*****

Otro lugar donde se impuso la “Ley del Oeste” es San Bernardino, donde la inoperancia o negligencia cómplice del jefe comunal hizo que el desmadre se extienda por toda la ciudad.