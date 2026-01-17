*****

Lula hace un tremendo plantón al anfitrión Pet. Doña Úrsula visitó ayer a Lula en Río de Janeiro para destacar su rol de líder y negociador.

*****

El presidente brasileño dejó en claro que el acuerdo va más allá de la dimensión económica. Dijo que se comparten valores como el respeto a la democracia, Estado de derecho y a los derechos humanos.

*****

Y pensar que hace dos años el cartismo y su mayoría no solo expulsaron del Congreso a Kattya por no alinearse, sino que crearon leyes para favorecer al partido de gobierno.

*****

Esperemos que Pet y sus amigotes tomen nota.

*****

Gran caradura este KachiBachi salió a decir que va a renunciar a su jubilación vip si es que el diputado Raúl Benítez convence al padre de Kattya de devolver lo que cobró por un año de jubilación.

*****

¿Y si se le desafía a Kachi a mantener su jubilación vip a cambio de que su hermano Ñoño devuelva todo lo que robó? Hermano que pese a estar condenado a 11 años de cárcel tiene prisión domiciliaria donde sigue activando en política ¡Lamentable!

*****

Con razón KachiBachi no quiere dejar la presidencia del Congreso. Ellos sí ya están cada vez mejor.

*****

Ya saltó el ario por la presentación del proyecto para eliminar la jubilación vip. Le enerva la sola idea de perder semejante privilegio, aunque él tenga negocios –que no honra– con el Gobierno.

*****

El Patrón ya no sabe a quién postular para tratar de acaparar cargos políticos en la Junta Municipal de Asunción. Ahora le sumó a un tal Princi.

*****

Y pensar que cuando Yamy Nal ventiló todos los trapos sucios de sus colegas, uno de los afectados salió a decir: “hay sumas que restan”.

*****

Parece que cero votos tampoco hace una autocrítica.