Ojalá no haya una letra chica en el contrato de adhesión que nos obligue a terminar pagando la famosa membresía de US$ 1.000 millones.

Los diputados al igual que los gobernadores ya quieren forzar la definición del precandidato a florero de Hércules. A toda costa quieren ubicar a Latorre’i que por cierto ya metió a cuanto hurrero podía en la cámara.

Camilo pretende mostrarse como el cambio en la municipalidad de Asunción, pero se codea con los mismos carruajes de ReNecho salpicados, entre otras cosas, por el esquema de negociado del detergente de oro y otra matufiadas más.

Y hablando de alhajas, el Toro ahora apoya a otro cuestionado. Acompaña la candidatura del cuestionado e imputado intendente de Ñemby. El requisito para ser precandidato aparentemente es tener prontuario ¿No hay piko luego un ciudadano decente?

El horno no está para bollos en Concepción. Hay riña entre los cartistas por la candidatura municipal y la diputada Virina volvió a lanzar su cháke de que saldría del cartismo si es que no la apoyan.

En la oposición tampoco todo es color de rosas. No se ponen de acuerdo las dos candidatas opositoras para una encuesta.

Todos estos que critican de populista la eliminación de la jubilación vip de los parlamentarios definitivamente no quieren perder el privilegio.

KachiBachi ya no sabe qué hacer para figuretear en pleno receso parlamentario. Pretende aparentar como que quiere trabajar, pero en tiempo de sesiones ordinarias del Senado logró, con apoyo de sus “laboriosos” colegas, que haya actividad solo hasta los días miércoles en su cámara ¡Japoína!

Cuentan que ya hay informe del Tribunal de Ética Judicial sobre la reunión secreta de los ministros con Santítere y HC ¿Habrá sanciones? mmm...