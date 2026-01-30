*****

Todo con la intención de decir después que ellos “escucharon” todas las campanas. Al parecer la única campana que escuchan es de la orden del patrón, que quiere sacar como sea la reforma.

*****

Ahora varios sectores aliados al cartismo salieron a expresar que no descartan pedir la postergación del proyecto de ley porque falta mayor debate.

*****

Hay dudas sobre la intención real que tienen estos sectores de querer escuchar a todos y que no resulte un simple apriete para sacar ventaja en plena campaña electoral.

*****

Veremos si es que piensan lo mismo luego de la votación en Diputados y Senadores.

*****

Lo que queda claro es que los parlamentarios seguirán gozando de su privilegiada jubilación.

*****

Al parecer la intención de los diputados es desactivar las movilizaciones que anuncian los docentes, policías y militares.

*****

Según Miguel Prieto, “Charli” Portillo ya tiene un cargo asegurado en Itaipú gracias a su pacto azulgrana con los Zacarías en Ciudad del Este.

*****

Portillo había sido blanqueado por la misma jueza esteña que blanqueó a Sandra malandra y al mariposón del este. ¿Coincidencias? No lo creo, diría un profesor paranoico.

*****

Para colmo de males, el Clan Portillo también selló una alianza con Payo Cubas y con el preso Mbururú.

*****

Una semana más y la Comisión Permanente del Congreso sigue sin debatir las leyes contra la Mafia de los Pagarés. Mientras, los jueces no anulan los embargos con la ley vigente de expedientes perdidos.

*****

Cuentan que Ña Sobre ayer fue abucheada en la calle céntrica mientras participaba de un acto oficial del inicio de obras de restauración del edificio de la Recova. Le gritaron “señora molestosa” y “figuretti”.