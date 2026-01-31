Ñe'ẽmbeweb

El gremio de los docentes les cantó las cuarenta a Latorre y a sus demás colegas por usar y abusar del Estado metiendo a sus nepos y recibiendo privilegios. Más aún porque están a punto de modificar la caja jubilatoria de policías, militares y docentes y ni siquiera tocar su jubilación vip.

Por ABC Color
31 de enero de 2026 - 01:00
Caló, ABC Color

*****

Al parecer, la audiencia pública exprés de Latorre, antes que calmar los ánimos y llegar a un acuerdo, caldeó más el ambiente. Se mantienen firmes las movilizaciones.

*****

La posición de los gremios es radical y miran con desconfianza a los cartistas, quienes un día dicen una cosa y al día siguiente cambian de postura. Como hicieron con la famosa mesa técnica, para escuchar gua’u a todos los sectores.

*****

Los cartistas hablan de una urgencia en atender el proyecto del Ejecutivo para reformar la Caja Fiscal, pero de los 80 diputados apenas tres cartistas se fueron a dar la cara. Ya ni disimulan que solo están ahí para seguir las órdenes del patrón.

*****

Santítere vive en un mundo paralelo. Se mueve en helicóptero para no encontrarse con la realidad del estado lamentable de las rutas e ir a jugar golf. Anda muy preocupado. ¡Lamentable!

*****

KachiBachi hizo un berrinche y se olvidó que no está en funciones. Salió a decir que el acuerdo Mercosur-UE no llegó al Congreso, que Santítere no habló con él y que se enteró por la prensa. ¡A ver si lee un poco la Constitución!

*****

Mientras que unos se mueren por aparecer, otros y otras legisladores/as prefieren mantenerse lo más ocultos posible. La novia del gasoíl en todo el periodo ordinario se pegaba unas vacaciones de lujo. O sea, vive en eternas vacaciones... y lo exhibe.

*****

Y pensar que a esta clase de legisladores hay que pagarles después un dineral de jubilación vip.

*****

Cuentan que el Cesarito también anda con helicóptero. Después entran en modo humilde y se van a besar a niños y abrazar a abuelitos, con tal de conseguir un voto.

*****

Baruja anda buscando apoyo para revertir la dupla Alliana-Latorre que Santítere calificó de excelente. Hay que ver si gana la pulseada. Mientras, Raulín aparece hasta en la sopa de Santítere y Pedrín.