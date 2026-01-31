*****

Al parecer, la audiencia pública exprés de Latorre, antes que calmar los ánimos y llegar a un acuerdo, caldeó más el ambiente. Se mantienen firmes las movilizaciones.

La posición de los gremios es radical y miran con desconfianza a los cartistas, quienes un día dicen una cosa y al día siguiente cambian de postura. Como hicieron con la famosa mesa técnica, para escuchar gua’u a todos los sectores.

Los cartistas hablan de una urgencia en atender el proyecto del Ejecutivo para reformar la Caja Fiscal, pero de los 80 diputados apenas tres cartistas se fueron a dar la cara. Ya ni disimulan que solo están ahí para seguir las órdenes del patrón.

Santítere vive en un mundo paralelo. Se mueve en helicóptero para no encontrarse con la realidad del estado lamentable de las rutas e ir a jugar golf. Anda muy preocupado. ¡Lamentable!

KachiBachi hizo un berrinche y se olvidó que no está en funciones. Salió a decir que el acuerdo Mercosur-UE no llegó al Congreso, que Santítere no habló con él y que se enteró por la prensa. ¡A ver si lee un poco la Constitución!

Mientras que unos se mueren por aparecer, otros y otras legisladores/as prefieren mantenerse lo más ocultos posible. La novia del gasoíl en todo el periodo ordinario se pegaba unas vacaciones de lujo. O sea, vive en eternas vacaciones... y lo exhibe.

Y pensar que a esta clase de legisladores hay que pagarles después un dineral de jubilación vip.

Cuentan que el Cesarito también anda con helicóptero. Después entran en modo humilde y se van a besar a niños y abrazar a abuelitos, con tal de conseguir un voto.

Baruja anda buscando apoyo para revertir la dupla Alliana-Latorre que Santítere calificó de excelente. Hay que ver si gana la pulseada. Mientras, Raulín aparece hasta en la sopa de Santítere y Pedrín.