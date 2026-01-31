*****
Al parecer, la audiencia pública exprés de Latorre, antes que calmar los ánimos y llegar a un acuerdo, caldeó más el ambiente. Se mantienen firmes las movilizaciones.
*****
La posición de los gremios es radical y miran con desconfianza a los cartistas, quienes un día dicen una cosa y al día siguiente cambian de postura. Como hicieron con la famosa mesa técnica, para escuchar gua’u a todos los sectores.
*****
Los cartistas hablan de una urgencia en atender el proyecto del Ejecutivo para reformar la Caja Fiscal, pero de los 80 diputados apenas tres cartistas se fueron a dar la cara. Ya ni disimulan que solo están ahí para seguir las órdenes del patrón.
*****
Santítere vive en un mundo paralelo. Se mueve en helicóptero para no encontrarse con la realidad del estado lamentable de las rutas e ir a jugar golf. Anda muy preocupado. ¡Lamentable!
*****
KachiBachi hizo un berrinche y se olvidó que no está en funciones. Salió a decir que el acuerdo Mercosur-UE no llegó al Congreso, que Santítere no habló con él y que se enteró por la prensa. ¡A ver si lee un poco la Constitución!
*****
Mientras que unos se mueren por aparecer, otros y otras legisladores/as prefieren mantenerse lo más ocultos posible. La novia del gasoíl en todo el periodo ordinario se pegaba unas vacaciones de lujo. O sea, vive en eternas vacaciones... y lo exhibe.
*****
Y pensar que a esta clase de legisladores hay que pagarles después un dineral de jubilación vip.
*****
Cuentan que el Cesarito también anda con helicóptero. Después entran en modo humilde y se van a besar a niños y abrazar a abuelitos, con tal de conseguir un voto.
*****
Baruja anda buscando apoyo para revertir la dupla Alliana-Latorre que Santítere calificó de excelente. Hay que ver si gana la pulseada. Mientras, Raulín aparece hasta en la sopa de Santítere y Pedrín.