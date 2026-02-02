*****

Chanti estará lejos del ruido y de una semana tensa por el debate parlamentario de la reforma de la Caja Fiscal. El horno no está para bollos, entonces él se las toma.

El actual inquilino del Palacio de López prometió de todo a los policías retirados en el 2022, en campaña electoral. Dijo que no se tocaría ni un milímetro las condiciones del sistema jubilatorio, y si lo hacían, era para “estar mejor”.

Pero la realidad es otra. Pinocho mintió otra vez. Ojalá la ciudadanía le pase la factura en las próximas elecciones municipales.

Pero queda en el país Mangui para “salvar” la situación. Dicen que ya estuvo operando para apretar a diputados oficialistas que aparentemente no están del todo convencido$.

Mientras que Pinocho Peña descansará el cuerpito en Dubái, el canciller Matute Ramírez estará en Washington DC para asistir a un conversatorio sobre minerales críticos.

Crítica, sí, es la situación en IPS, donde asegurados pasan penurias día a día. Mientras otros, como Pinocho y a sus amigo$, disfrutan de la fresca viruta.

Pinocho, por ejemplo, antes decía que vivía en alquiler y no tenía vehículo propio. “No tengo un peso”, había dicho a un canal colega. Ahora es millonario, según su declaración jurada. Evidentemente le dio una patada a la pobreza.

Justamente ahora el gobierno de Chanti Peña anuncia con bombos y platillos el descubrimiento de las llamadas “tierras raras”, donde hay minerales apetecidos por las grandes potencias.

En realidad, para Pinocho Peña, con su ritmo de viajes al exterior, cualquier lugar de Paraguay son “tierras raras”, ya que las pocas veces que está en el país se las pasa volando en el helicóptero presidencial, o metido en su burbuja de privilegios.

Lo más preocupante es que ya está llegando a la mitad de su mandato, y hasta ahora ni siquiera ha puesto los pies en la tierra para darse cuenta de la realidad que vive la mayoría de los paraguayos, que claramente no “están mejor” como ellos.

La única vez que pisó un hospital junto a la Primera Dama hicieron un lacrimógeno video, tras ver la dura realidad del Hospital Nacional de Itauguá, tras lo cual, nada cambió para mejor.

De hecho, personal de blanco de dicho nosocomio reclama que estando ya en febrero, aún no cobraron lo que les correspondía como aguinaldo. Lo peor es que en la misma situación están en el Ineram y en el Hospital Acosta Ñu.

Se cumplen hoy 37 años de la caída del tiranosaurio, un régimen que tantos cartistas recuerdan con cariño. Se relamen para verle al amigo de Trump y ex-“significativamente corrupto” en el mismo trono bananero de Stroessner.

Las grandes obras que defienden son represas que hasta ahora pagamos muy caro los ciudadanos, rutas de dos carriles y edificios públicos en Asunción. Habría que preguntarles a estos reivindicadores si quisieran viajar en el tiempo y vivir más allá de Calle Última en los 80.

Nunca falta quien romanticen la pobreza, la falta de salud y educación, e incluso la falta de agua potable, un mal que persiste hasta nuestros días.