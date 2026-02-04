*****

Forzosamente, tuvieron que llamar a una sesión extra de Diputados para tratar primero el proyecto de modificación de su Caja Jubilatoria. Acto seguido, gua’u analizarán la reforma de la Caja Fiscal, en pleno receso parlamentario y sin profundo análisis.

*****

En realidad, será una verdadera farsa legislativa porque, en el fondo, harán unos simples revoques sin cemento, arena y agua a su Caja VIP.

*****

Este es uno de los groseros beneficios que poseen los legisladores a diferencia del ciudadano “comunacho”, como había calificado alguna vez un diputado.

*****

Los parlamentarios vienen “chupándole la sangre” al sacrificado pueblo paraguayo. Como dato: desde el año 2005 se destinaron G. 34.367 millones de los impuestos para salvar a esa Caja. Y después hablan de que goza de buena salud.

*****

Evidentemente que vino “la orden superior” desde el “quincho mayor” para liquidar como sea la reforma de la Caja Fiscal, aprovechando –obvio– el receso parlamentario y las vacaciones.

*****

En el mes de la democracia paraguaya, lo que menos quieren hacer es dialogar y debatir. Para quienes se niegan a la iniciativa del gobierno de “Pinocho” Peña, hay gases lacrimógenos y cachiporrazos. La receta de Montanaro.

*****

Un diputado opositor advirtió que después de la reforma fiscal el Gobierno irá por el IPS. En realidad, por lo poco que queda de la previsional.

*****

Ni a sus médicos les da cobertura. ¡Qué sería un asegurado común y silvestre, como la mayoría del país, que mendiga cama y unas pastillas!