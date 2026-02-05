******

En el proyecto de “modificación” obligan a que todos los funcionarios del Congreso sean incluidos en la caja jubilatoria, pero solamente para calzar el déficit. O sea, saltarán de un sistema a otro.

Obviamente a los funcionarios no les gusta para nada la idea. Veremos si hoy se aprueba o no el Art. 5 del proyecto presentado.

El yryvu perifonero, una especie de la “reencarnación” de la Voz del Coloradismo, ayer estaba nervioso porque se le exige también a los parlamentarios eliminar los privilegios de su caja jubilatoria. En realidad, ya no sorprende.

Esa Caja VIP jubilatoria nunca debió haber existido. Desde 2005 metieron mano al bolsillo de los contribuyentes sin permiso para que no se hunda. Estamos hablando de G. 34.367 millones, que tenían que destinarse a la salud pública.

Hoy es el “Día D” para los trabajadores del sector público porque el cartismo “cocinará” en Diputados el sistema jubilatorio.

Parece que hay apuro desde el Quincho mayor, de “Pinocho” Peña y del candidato presidencial Alliana. Una ley tan importante tratan en receso parlamentario y sin debate agotado.

El diálogo democrático justamente no figura en el diccionario cartista y después califican a la Unión Europea de dictadura.

“Horror Colorado” sabe que si no modifican la ley, “la bomba” les explotará en la cara. Entonces, prefieren perder las municipales este año que el poder en el 2028. Ese es el fondo de la cuestión.

El titular del IPS, Jorge Brítez, dijo que pensó ñandecó en renunciar tras lo ocurrido con Braulio Vázquez, quien falleció esperando un cateterismo.

La verdad que no hay nada que pensar. Tiene que actuar nomás ya, ¿o cuántas cruces más necesita ver? Pero Brítez dice que le espera a Peña. Y bueeenoo...