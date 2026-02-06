*****

Ni siquiera se dignaron en hacer un debate serio y sincero. Es más, engañaron a varios gremios, especialmente de docentes.

No solamente no escucharon las inquietudes de sectores afectados, sino que les lanzaron gases lacrimógenos y hasta un balín de goma impactó en el rostro de un enfermero del Hospital de Clínicas, quien se estaba manifestando pacíficamente.

A días se cumplirse la mitad del mandato de “Pinocho” Peña, ayer se evidenció el nivel de rechazo que está teniendo su gobierno. Manifestaciones en gran parte del país de docentes de todos los niveles, fiscales, magistrados, familiares de policías y militares y funcionarios públicos en general.

Mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Peña? Estaba en Dubái subiéndose a autos de altísima gama, muy “preocupado” por la situación del país.

Un descontento generalizado se percibió ayer entre los manifestantes de diferentes puntos del país. Veremos si aterriza en las urnas de las internas partidarias del 7 de junio y en las generales municipales del 4 de octubre.

Tal como estaba previsto, los diputados cartistas y aliados “maquillaron” la Caja Jubilatoria vip de los legisladores. En síntesis, mantienen sus privilegios en comparación a los trabajadores del sector público y privado. Pero la principal diferencia es que se autoasignan millonarios aumentos.

La ciudadanía quiere saber qué piensa la diputada Fabiana Souto, pareja del vicepresidente y precandidato presidencial Pedro Alliana, sobre la reforma de las cajas. Parece que está en desacuerdo con la iniciativa del Ejecutivo porque no dijo ni una palabra en la sesión.

Menos mal que la ANDE de Félix Sosa no lanza cohetes al espacio. Ayer a la tarde, en el horario más caluroso, hizo trabajos de mantenimiento en la zona de Campo Grande, Asunción.

Sería recomendable que don Félix salga de su acondicionada oficina de vez en cuando para que sepa cómo sufren los usuarios con las medidas que adopta.