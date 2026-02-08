******

Ahora se suma el “heredero” de “Ñandejára Taxi”, quien amenazó a los docentes “extremistas” porque anuncian que irán a la huelga, si no son escuchados.

******

El “Ñandejára Taxi” del gobierno cartista sacó también su “garrote” y advierte a los docentes que habrá “consecuencias”, si inician una huelga.

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A gobierno como este no le gusta el diálogo, escuchar, debatir, etc. Ergo: son autoritarios pero intentan, sin éxito, dar la apariencia de ser democráticos.

******

Ojo que la reforma de la Caja Fiscal y la eliminación de la Caja VIP Parlamentaria es tremendamente necesaria. Se deben suprimir los privilegios establecidos por sucesivos gobiernos, principalmente colorados, hacia el sector público por una cuestión populista y electoral.

******

Y Ahora que “la bomba” les va a explotar en la cara en el 2028 y que corren peligro de ser rajados del poder por los electores, se erigen como los “salvadores” de la República. En realidad, la ANR creó el “monstruo” y sometió al sacrificio a toda la población.

******

Parece que el Paraguay no tiene ministra de Salud Pública. La situación empeora cada vez más. En una semana dos mujeres murieron luego del parto en hospitales públicos.

******

Un verdadero escándalo se desató en el Brasil por un fraude con “amigos” del poder. Había sido que tenían buenos “enchufes” con diferentes gobiernos del vecino país, en esos “matrimonios” peligrosos, que siempre dejan “heridos y contusos” financieros.

******

Y aquí calza justo la vieja frase de los acomodados eternos: Somos coherentes políticamente porque siempre somos oficialistas, aunque los presidentes cambien de color.

******

Cualquier semejanza con la realidad nacional posiblemente no sea mera coincidencia.