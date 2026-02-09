*****

Entre otras cosas, se fue a realizar prácticas exprés de manejo de automóviles superdeportivos con el titular de la Federación Internacional del Automóvil, Mohammed Ben Sulayem, las cuales le vendrán bien para manejar el tratamiento “a toda bala” que le están dando a la reforma de la Caja Fiscal.

*****

Debería preocupar que Pinocho Peña le tome afición a los vehículos de superlujo, ya que de ser así, no sería de extrañar que pronto tengamos un auto deportivo presidencial a sus órdenes.

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lo que lo detendría serían las calamitosas rutas y calles de nuestro país, que están muy distantes de las de Emiratos Árabes, pero el único problema es que Chanti no conoce las vías de nuestro país, ya que se pasa volando en el helicóptero presidencial.

*****

Mientras estuvo fuera, Mangui Alliana se encargó de arrear a la tropa -tanto en Diputados como esta semana en Senadores- para que traten “al galope” la reforma de la Caja Fiscal.

*****

Cuentan que varios diputados cartistas y satélites no estaban convencidos de atropellar, no por conciencia, sino por temor al pase de factura de su electorado; sin embargo, dicen que hubo desde incentivo$ hasta amenazas para convencerlos.

*****

En resumen, les habrían recordado a los cartistas que “no se hagan los guapos” y sigan las órdenes de arriba, o habría consecuencia$.

*****

Habrá que ver a futuro qué les renta más, ya que varios diputados cartistas ya fueron blanco de escraches y declarados personas “no gratas” en sus municipios... de lo que no hay duda es que varios habrán asegurado el bienestar de varias generaciones de los suyos a través de su voto.

*****

Algo huele muy mal con las sábanas del Instituto de Previsión Social (IPS), que aparentemente se convirtieron en un negocio millonario para los amigos del poder.

*****

Resulta que un senador -con aspiraciones presidenciales- aparece ligado a través de su retoño a la licitación de US$ 23 millones para el servicio de lavado de sábanas de la previsional.

*****

Quienes siguen el caso creen que por el precio se trataría de sábanas de algodón egipcio, pero sería para la casa de los adjudicados, ya que los asegurados que tienen la mala fortuna de requerir servicio de salud en la previsional carecen hasta de lo básico.

*****

A este ritmo, la única sábana que veremos los asegurados de IPS es la del fantasma de la quiebra, ya que aparentemente las autoridades de la previsional no tienen empacho en rifarse los recursos de los jubilados y aportantes.

*****

Cuando Chanti-Pet vuelva al país también tendrá que hacerse cargo de la huelga de profesores. Este tipo vive en jets y helicópteros, mientras sus amigos bancarios reciben sin pausa fondos del IPS y se pasa recorriendo el mundo hablando de su “excelente” gestión. El país arde, pero el “gigante se levanta”, según él.

*****

Pero mientras se espera que los esteños hagan algo útil, la oposición “tradicional” anda más perdida que nunca. Hoy los liberales inscriben a sus candidatos a presidente partidario. Para asegurarse el control de las carpas azules, el Patrón seguro mandó a más de un candidato y más de una lista.

*****

En el este, Prieto y Payo buscan ser concejales para “medir” candidaturas a presidente.