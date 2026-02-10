*****

La suerte ya está echada porque “la orden superior” partió del Ejecutivo con “Pinocho” Peña y Pedro Alliana y aterrizó en el Legislativo.

Los diputados cartistas aplaudieron como focas la iniciativa y hoy los senadores cartistas y aliados harán lo mismo, sin agotarse el debate necesario.

¿Qué hará la bancada colorada no cartista conformada entre ellos por Lilian y Arnaldo Samaniego, Juan Afara, Colym Soroka, Blanca Ovelar, Mario Varela y otros? Hoy sabremos si obedecen el plan de “Horror Colorado” o apuestan al diálogo. Lo de ayer en el Senado fue un simulacro de intercambio de opiniones.

El voto del senador Luis Alberto Pettengill ya se puede adelantar: a favor de todo lo que propone el gobierno de “Pinocho” Peña. Tiene a su cargo varias rutas, el peaje Ecovía Luque-San Bernardino, que es una especie de “mina de oro”.

Pero ahora, el hijo del senador se quedó con el negocio del lavado de sábanas en el IPS por un monto de US$ 23 millones. Esta actividad sí que es fructífera.

El titular de la previsional, Jorge Brítez, aunque no quiera, va a seguir en el cargo porque es muy obediente a las órdenes de “Pinocho” Peña. Bajo esta administración la “peregrinación” de fondos del IPS hacia el “banco amigo” no paró.

Además, pisoteó con total impunidad la sagrada receta económica: mejorar la calidad del gasto. El despilfarro siempre estuvo a la orden del día y para solucionar el problema ahorran criminalmente en medicamentos, mantenimiento de equipos y cálculo para el pago de los haberes jubilatorios.

Ayer el ministro Fernández Valdovinos deslizó que se vienen más cambios y dejó abierta la posibilidad de que sería en IPS. Hoy “reformarán” la Caja Fiscal e irán luego por los jubilados del sector privado.

Mientras tanto, los parlamentarios mantienen sus privilegios en su Caja VIP. Lamentable.