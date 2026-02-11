*****

La fuerza de los gremios de docentes y otros sectores, con multitudinarias manifestaciones en gran parte del país, frenaron una vez más el intento de atropello que quisieron perpetrar “Horror Colorado”, con “Pinocho” Peña y el candidato presidencial Pedro Alliana.

*****

Hasta el lunes a la noche, los senadores cartistas sacaban pecho porque tenían los votos suficientes para sancionar el proyecto de ley. Pero la soberbia que les caracteriza no les hizo ver la temperatura ciudadana en las calles.

*****

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, fijaron para el 25 de marzo el tratamiento del proyecto. ¿Por qué Peña, Alliana y Fernández Valdovinos se apuraron sin agotar el diálogo? Sencillo: porque menosprecian a los ciudadanos.

*****

“Horror Colorado” cree que en el Paraguay hay solo electores sin derechos ni obligaciones y ellos se consideran señores feudales.

*****

Ayer se estrellaron. Por lo visto, no aprendieron todavía de la “enmienda mau” cuando su “Patrao” quiso eternizarse atropellando el Congreso, la Constitución, la dignidad, etc.

*****

Lamentable la conducta política de “Pinocho” Peña. Prefirió reunirse con unos “perifoneros” antes que dialogar democráticamente con los gremios para confeccionar un justo y necesario proyecto de reforma fiscal.

*****

El Ejecutivo le tiró al frente a Alliana y se “quemó” grande, a tal punto que hipotecó su candidatura presidencial. Es más, sus compueblanos lo declararon persona no grata a él y a su pareja, la diputada Fabiana Souto, por apoyar esta iniciativa contra los docentes.

*****

Atención, que los docentes evalúan no iniciar las clases el lunes 23 de febrero hasta que tengan en la mano un proyecto serio de reforma.

*****

Había sido que ayer hubo un “congreso” de “perifoneros” en Asunción. Al estilo “La Voz del Coloradismo” se pusieron al servicio de “Pinocho” Peña.

*****

El oficio de succionar calcetines es una profesión que en Paraguay sigue gozando de buena salud. Dejó muchos “herederos” Cáceres Almada, parece.