Los diputados cartistas con Latorre’i a la cabeza hicieron de simples pasapapeles del Ejecutivo, pero algunos senadores se rebelaron y no quisieron ser cómplices de este uso y abuso del poder.
“KachiBachi” quedó temblando, porque si en el Senado madura una mayoría, puede quedar sin presidencia el cartismo.
Este domingo se cumple la mitad del mandato de “Pinocho” Peña de los cinco eternos años. Ya se siente que perdió totalmente el poder y el interés por las necesidades ciudadanas: IPS a la deriva, la Salud Pública un desastre, las rutas en mal estado, la inseguridad crece, denuncias de corrupción en diferentes sectores, irritantes privilegios y solo ellos están mejor.
“Pinocho” le “tira el fardo” a Alliana, quien fue designado a dedo por su “Patrão” como precandidato a la presidencia para el 2028.
Demás está decir que el debut de Alliana fue con tremenda derrota. Hasta en su valle le declararon persona no grata a él y a su pareja, la diputada por Ñeembucú, Fabiana Souto, por apoyar la reforma de la Caja Fiscal en contra de los docentes.
De hecho, Souto no dijo nada en la sesión de Diputados, pero votó a favor del proyecto del Gobierno sin cuestionar nada.
Este gobierno tiene que participar en la reunión de los therians, pero disfrazados de “jagua juka”.
Si los cartistas atropellaban con la reforma y se sancionaba el proyecto, el sector público se iba a quedar casi sin docentes, policías, jueces y fiscales. Evidentemente, menosprecian a los trabajadores estatales, a quienes les piden siempre los votos para permanecer en el poder.
Veremos en las municipales cómo se comporta el funcionariado público: si castiga o no a la ANR y en particular al cartismo. Mientras los ciudadanos no expresen en las urnas su disgusto, la clase política seguirá haciendo esto y mucho más.