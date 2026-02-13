******

La previsional sigue sin medicamentos, varios equipos no funcionan y están sin mantenimiento mientras el dinero de los asegurados, patrones y jubilados peregrina hacia el banco amigo.

Sin embargo, ayer en la aburrida conferencia de prensa, Brítez y sus colaboradores intentaron convencernos –sin éxito– de que cada vez “estamos mejor”. ¿Dónde? La realidad les desmiente. Su informe de gestión no les sirve a los familiares de fallecidos y pacientes que sufren la negligencia de las autoridades de la previsional.

Bien al estilo cartista: No reconocen que están fracasando en la gestión y que están más preocupados en concretar sospechosas y millonarias licitaciones con los cuates, desangrando financieramente al ente.

Escuchando a Brítez y sus colaboradores, IPS es una especie de Sirio-Libanés. Ni remotamente. Como cuentan con la protección de “Pinocho” Peña hasta se burlan de la ciudadanía impunemente.

Ahora nos enteramos de que había sido se les deben US$ 180 millones a los proveedores de medicamentos del IPS. Gua’u en pocos meses ya van a saldar.

“Cuidadito” que no nos quedemos sin plata por actividades que no benefician al asegurado. ¿Quién realmente les está engañando?

Asusta la cantidad de fallecimientos de madres que dan a luz en hospitales públicos o de sus bebés. La ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, cuando vuelva de sus largas vacaciones, debe hacer algo útil.

“Trato Apu’a” ahora se quiere presentar como el articulador con los gremios del sector público para ganarse algunos puntos.

Pero ojo que el senador cartista quiere hacer la reunión a puertas cerradas. ¿Por qué tanto hermetismo? Algún plan oscuro trae entre manos.

Los diputados cartistas y con Latorre-i a la cabeza quedaron mal parados, tras el aplazamiento en el Senado de la reforma de la Caja Fiscal. Ignoraron el reclamo de los docentes, magistrados, fiscales, policías y militares. ¿Con qué cara pedirán votos?