Para la reunión reservada de la próxima semana ya fueron invitados los líderes de gremios, el virrey Carlos y los senadores. Beto ahora se las da de articulador con los gremios.

De paso, Beto salió a cañear a su colega Maidana. Dijo que la reunión de cinco horas que convocó el misionero no fueron suficientes, justificando así el secretismo.

KachiBachi ayer dijo a un medio colega que fue el que más invirtió en “jerarquizar” el Congreso. Tiene razón, metió por la ventana a los hijos de sus operadores políticos y todo el que le pudiera juntar votos.

Dicen que su imagen está cada vez más deteriorada, por eso ya presenta a sus hijas como candidatas a ocupar cargos públicos.

Según Bachi, el control biométrico que van a poner a la entrada de la sala de sesiones va a ser para controlar supuestamente el cuórum.

También dijo que eso se implementa en otros países como Argentina, Brasil, Bolivia y Chile. Pregunten a Grok, remató y un usuario de “X” hizo la consulta y la respuesta fue que era “parcialmente cierta”.

El mbarete negó que el dispositivo tecnológico sea para restringir el acceso de periodistas a la sala de sesiones del Senado.

Cuentan que el ario es el que más presiona para obstaculizar el trabajo de la prensa. Se enojó mucho cuando salió a la luz que no devolvió a la ANDE un anticipo de G. 3.100 millones.

¿Qué tendrá el titular del IPS para gozar de la protección de Santítere? En la previsional se vive una verdadera crisis, pero al parecer es bueno para inyectar dinero a un banco amigo.

La Corte sigue ciega, sorda y muda con la acción de inconstitucionalidad presentada por Kattya. La exsenadora busca recuperar su banca del Senado.

*****

Dicen que Leite retornará al Senado ¿Será?