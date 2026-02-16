*****

Esto sería todo un logro si no se tratase de una burla, ya que ese dinero se gastó hace apenas un mes para reparar las aulas, que quedaron encharcadas con la última lluvia.

Algo huele muy mal con estas obras, ya que como dicen, en una inundación, los desperdicios siempre salen a flote. En este caso, llamativamente la empresa encargada de las obras es de un “amigo íntimo” de un verborrágico diputado cartista.

Según Contrataciones Públicas, las obras de “reparación” fueron hechas por el Holding Soluciones Integrales, del empresario Arturo Lumes Silvera, muy cercano al diputado cartista Rodrigo Gamarra, con quien se pasa viajando por el mundo.

Silvera se hizo conocido precisamente durante un viaje con Gamarra, donde vociferó en pleno avión con la senadora Celeste Amarilla.

A Gamarra y su amigo también los uniría el dinero, ya que según reportó el legislador en su declaración jurada al asumir el cargo, la empresa Soluciones Integrales le debía G. 500 millones.

Otra que ya está claramente mejor es la diputada cartista Johana Vega, que no solo festejó el día, sino la semana de los enamorados, nada más y nada menos que en Europa.

Mientras, aquí la Contraloría sigue deshojando margaritas y “evaluando” si cuadra o no la fortuna de Vega y su pareja, el titular de Petropar, Eddie Jara. Ella decidió vivir el amor en el Viejo Continente habiendo partido el pasado 7 de febrero y con retorno marcado recién para mañana martes 17.

Aparentemente Cupido está muy atareado con los tortolitos… lo único que esperamos es que la investigación sobre sus bienes no “caiga en brazos de morfeo”, ya que las acusaciones iniciales de la propia Contraloría eran muy serias.

Los liberales inscribieron a sus “leales” para que integren el Directorio Nacional. Están todos mezclados, llanistas y efrainistas; liberocartistas con disidentes. En época electoral es todos contra todos.

Incluso el ario Dionisio, para arrastrarse más al patrón, encabezó su lista del Directorio con la esposa de otro senador cartista que llegó al Congreso por Patria Querida.

No importó que el mismo Dionisio la haya denunciado por fraude electoral años atrás, cuando la misma era presidenta del Tribunal Electoral del PLRA y Alegre siempre ganaba las internas.

Incluso Éver Villalba, rabioso anticartista, tuvo que asociarse con sus colegas liberocartistas Pakova y López. Difícil desmentir así las acusaciones de ser compinche secreto de Mangui. ¿Esta alianza es solo por la campaña?

En días más se define quién, Sole o Johanna, será la candidata a intendenta de Asunción por la oposición. Esperemos que esta vez los opositores no sean tan “zapatú un lado” y sepan articular luego en conjunto una campaña electoral.

Ahora que la Contraloría es cartista y el Tribunal de Cuentas es cartista, ¿intendentes cartistas en todo el país tienen vía libre para robar? En paralelo, ¿los intendentes opositores o disidentes van a tener más intervenciones de la Contraloría?

La oposición perdió poder al ceder la Contraloría a una persona de la misma línea del gobierno.