Brítez es una pieza clave porque cumple la orden a la hora de colocar los fondos de los trabajadores en el “amigo bank”. Si lo rajan, puede hablar. A menos que le ubiquen en una binacional. Es la famosa receta de los gobiernos colorados.

Mientras tanto, los asegurados y familiares desilusionados se quedan con la receta en la mano sin poder retirar medicamentos.

El cartismo sumó otro castigo para los asegurados y funcionarios de la previsional: la falta de mantenimiento de los sistemas de refrigeración. Suman quejas de diferentes locales, incluyendo la Dirección de Jubilaciones-Sección Atención al Solicitante.

El repudio del sector político democrático del país se hizo sentir, tras la imputación al precandidato presidencial colorado Arnoldo Wiens. Dicho sea de paso, no tiene pies ni cabeza.

Evidentemente, los números no están favoreciendo a Pedro Alliana, el elegido a dedo del “Patrao”, pero no del electorado cartista.

¿Cómo “Horror Colorado soluciona su orfandad popular? Con una imputación para buscar una condena rápida para sacarlo de la carrera política. ¡Qué original! El dictador venezolano Nicolás Maduro hacía lo mismo. Después internacionalmente “Pinocho” Peña gua’u condena el autoritarismo extranjero. Acá estamos igual o peor.

Wiens presentó ayer una acción de inconstitucionalidad. Y justo los ministros de la Diosa Astrea que se reunieron en Mburuvicha Róga en secreto con “Pinocho” se encargan de “estudiar” el caso. Ya sabemos cómo va a terminar: en algún freezer, como el caso de Kattya.

Sospechosamente, dos precandidatos opositores al cartismo están imputados: Wiens y Miguel Prieto. O sea, que el “Patrao” y “Horror Colorado” quieren eternizarse en el poder en Paraguay. ¡Socorro!

Al igual que Brítez y María Teresa Barán, la ministra “mimada” seguirá en el cargo, pese al pésimo estado de varias rutas internacionales y nacionales del país.