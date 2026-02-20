*****

¿De dónde sacan que este gobierno está ganando 2-0? Este sí que es un resultado mentiroso.

*****

Por inutilidad, desinterés o menosprecio a la ciudadanía, el cartismo está sometiendo a todo el país a un “infierno”, con insoportables cortes de energía eléctrica, que repercuten posteriormente en el servicio de agua potable y así en cadena.

*****

El argumento de la ANDE es que fue un “evento fortuito” lo ocurrido el miércoles pasado. Ayer, de vuelta, se registraron cortes en el horario más caluroso. Definitivamente, le sorprendió el verano a este gente o no sale a caminar por las calles.

*****

Mientras tanto, “Pinocho” Peña paseándose por Washington “alineado como vela”, con la esperanza de conseguir algún perdón para su “Patrão”. Su política exterior se redujo a eso.

*****

Su vice, Alliana, quien ya se cree presidente de la República, tampoco hace o dice nada. Al menos un pedido de disculpas nos merecemos los paraguayos por soportar tanta negligencia.

*****

Si este no es el infierno, ¿el infierno dónde está?

*****

Encima, la ministra “mimada” ayer en el Congreso a boca llena hablando del tren de cercanías. Es la misma que estuvo “colaborando” de cerca con el “mamometro” del metrobús con Jiménez Gaona.

*****

Con “Pinocho” Peña, Alliana, “Lucho” Zacarías y Félix Sosa no se puede hacer un tren impulsado con energía eléctrica. Van a quemar los aparatos y dejar sin energía a los pobres pasajeros.

*****

Con el metrobús dejaron sin trabajo y futuro a los comerciantes de Eusebio Ayala porque tuvieron que cerrar sus comercios por meses y al final la obra fracasó. ¿Qué hizo la Fiscalía? Perdonó al ministro de Obras. Definitivamente, estamos en el horno.

*****

El cartismo no desaprovecha la oportunidad de extender sus brazos largos en todas las instituciones. Ayer intentaron de vuelta ubicarle a “Alicia en el país de las Maravillas” como titular del JEM, pero varios miembros le hicieron el vacío. Ojo que estamos en el “segundo tiempo” y la gente se está cansando.