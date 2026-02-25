******

El senador Carlos Núñez estuvo durísimo ayer. Calificó de “inútil” al ministro del Interior y “Pinocho” ligó su parte también.

******

Tres duros golpes “ligaron” los policías con el gobierno cartista: el ñembo polígrafo, la modificación sin debate acabado de la reforma de la Caja Fiscal y ahora su subordinación a los militares.

******

De aquí a poco, los policías solo estarán para dirigir el tránsito, cuidar negocios y hacer despliegues en estadios de fútbol, etc. Y cada año participar en los desfiles por fiestas patrias... para la foto de la sala.

******

Lamentable la explicación del titular del IPS, Jorge Brítez, y el gerente de Salud de la previsional, Derlis León, ayer en el Congreso. Puras justificaciones, promesas, versos y poesías.

******

Un sector de la oposición pide directamente “la cabeza” de las principales autoridades del IPS. Se preguntan además: ¿Cómo el gobierno de “Pinocho” Peña y de Alliana nombra a León en la previsional luego de ser rajado de Salud por el trágico caso de la muerte de un bebé por falta de terapia?

******

Con esta clase de nombramientos nunca “vamos a estar mejor” como prometieron los de “Horror Colorado”. Al contrario.

******

Pero la salud pública no es prioridad para este gobierno cartista. Eso está claro. En el Palacio de López protegen a Brítez porque facilitó la “peregrinación” de los depósitos de IPS al banco “amigo del poder”.

******

Los “boys” de “Horror Colorado” están aplicando la política del “Patrão”: Usen y abusen porque se están preparando para el siguiente periodo.

******

José-i, por ejemplo, se autoadjudicó honorarios profesionales desde el IPS. Según él, hizo lo correcto. Pero quedan muchas dudas.

******

Si la Contraloría avala que un director jurídico de un ente público cobre honorarios por un juicio, independientemente de su salario, entraríamos en un terreno muy peligroso. La pregunta es: ¿Si pierde, paga de su bolsillo o solo está para cobrar millones?