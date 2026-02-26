*****

Ya les están privando a los asegurados de atención médica adecuada, medicamentos y otros insumos básicos para la supervivencia inclusive.

Y el titular de la previsional, Jorge Brítez, repite el viejo verso de “Horror Colorado” de que el gobierno anterior, también de la ANR, es culpable de la situación actual.

Podrían ser más sinceros los cartistas al decir que “nuestros correligionarios, a quienes les apoyamos alguna vez, hicieron tal o cual cosa”. No lo van a hacer porque en las elecciones generales se abrazan como hermanos para seguir en el poder.

Un verdadero revuelo se armó en Concepción por la megafiesta de 15 años de la hija de la gobernadora Liz Meza (ANR, HC).

Ayer convocó a una conferencia de prensa para intentar justificar la multimillonaria “inversión”, pero hizo agua por todos lados. Gastar G. 600 millones o más “es normal” para la dirigente cartista.

Entró en contradicciones con la cifra que va a gastar y habló de que contrató servicios del país. Pero en Bella Vista, Amambay, la DNIT detuvo cinco camiones que ingresaban de Brasil con equipos metálicos para escenarios, torres, techo de luces y muralla de bafles. ¿Cómo se entiende eso?

¿De dónde sacó la plata? Sería bueno que algún organismo de control del Estado le pregunte aunque la gobernadora sea cartista.

Su DD.JJ. evidencia algo “sobrenatural”: como política gana más que como médica de un hospital. En cualquier país civilizado es totalmente al revés. Pero como dice la música: “Nuestras costumbres no tienen nada que se parezca a otra nación”.

En Luque se pusieron “en pie de guerra” contra una exjueza y abogados por ser supuestos cómplices de la “mafia de los pagarés”.

Los docentes también están en alerta porque parece que los cartistas les “echarán en gorra” con el proyecto de reforma de la Caja Fiscal.