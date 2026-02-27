******

El titular de la previsional, Jorge Brítez, sigue en el cargo, pese a las innumerables denuncias de casos de negligencia. Su última “patinada” fue el pago de un millonario honorario a su asesor jurídico, el impresentable de José-i González Maldonado.

Cuentan los que saben que luego de sancionar y promulgar la reforma de la Caja Fiscal, el gobierno de “Horror Colorado” irá por el IPS. El argumento es que buscan ñandecó preservar sus finanzas.

Si realmente están preocupados por la salud financiera del IPS, deberían frenar la “sangría” con los pagos millonarios a un batallón de abogados externos. Pero no lo harán.

Y de las licitaciones millonarias para los amigos ni hablemos. A la par, la peregrinación de los fondos para los “cuates bank”.

En este “segundo tiempo” del gobierno de “Pinocho” Peña y Alliana, presentan pedidos de interpelación para dos ministros: Claudia Centurión de Obras Públicas y Enrique Riera de Interior.

Veremos si corre la solicitud. Ojo que hasta los cartistas votaron por un pedido para que Eddie Jara deje de ser titular del IPS.

Mientras ocurre todo esto, la “medio limón” de Eddie, la diputada Johana Vega (ANR, HC), se exhibe con una camionetaza 0 Km. Y así nos va.

¿Qué pasa en el juzgado de Paz de La Encarnación? Resulta que las mujeres que acuden a denunciar violencia solo reciben más violencia. Hay una funcionaria rubia que impresiona por su belleza pero también por su argelería. Con ínfulas de sabelotodo “gua’u”, maltrata a la gente y les corre a los gritos de la oficina a las víctimas, ante el estupor de los profesionales.