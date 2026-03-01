******

María Teresa Barán es una ministra ausente. Solo aparece para la foto en las inauguraciones al lado de su jefe. Y el gobierno de “vamos a estar mejor” solo mira a los hospitales para las licitaciones.

Y lo peor, licitaciones con nulo control porque “Pinocho” Peña convirtió a la Contraloría y a la Dirección Nacional de Contrataciones en un “florero”. Y después se llenan la boca de transparencia.

Ahora la Fundación PTI de Itaipú apunta a nuevos llamados por casi US$ 16 millones en licitaciones al margen de la Dirección de Contrataciones de Agustín Encina. Y este funcionario no dice nada. Si habla, probablemente sea rajado.

Hasta agosto de 2028 seguirán estas falencias. Nos llenarán de discursos, como lo vienen haciendo, pero seguirán faltando medicamentos.

Si la prioridad del gobierno es hacer una autopista elevada antes que la salud, es porque está todo mal.

A un año y seis meses de la millonaria firma de contrato entre Petropar y una empresa catarí, hasta ahora no llegó ni una gota de combustible.

Supuestamente, el hijo del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez, iba a proveer al Estado. Ahí está metido su cuate Julio Jiménez, quien solo habla cuando se cobra off side o penal contra su club.

Julio Jiménez es hermano de Monserrat Jiménez Granda, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez. Todos los caminos conducen a Roma, dice un viejo refrán.

Eddie Jara tiene mucho que explicarle al pueblo paraguayo pero se esconde y prefiere escribir su propia historia de “Romeo y Julieta”, con su “medio apepú”, la diputada Johana Vega (ANR, HC).

Por ahora, goza de impunidad por tener buen respaldo político.

Lo mismo ocurre con el asesor jurídico del IPS, José-i González Maldonado. Este chico ya no debería seguir en el cargo. Pero sigue.