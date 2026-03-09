******

Las cámaras captaron cómo junto al presidente argentino Javier Milei se disputaban el repartir las lapiceras con las que se firmó el documento. En el caso de Peña es conocido que es un coleccionista de artículos de oficina, principalmente de “sobre$”.

******

Ojo, no se cuestiona el fin de este acuerdo, que supuestamente es el combate a los cárteles de droga en toda la región, sino lo que se pone en duda es la coherencia de este gobierno.

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La primera gran muestra del “Escudo de América” la tiene el cartismo en sus manos, pudiendo inmediatamente votar la pérdida de investidura de protegido del senador Erico Galeano, condenado en primera instancia nada más y nada menos que por lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

******

Hasta ahora, al “Escudo de América” se impuso el “Escudo para Erico”, incluso de manos del propio Chanti Peña, que en sobradas ocasiones, incluso durante sus tantos viajes al exterior, defendió al senador ahora “caído en desgracia”.

******

Que no vengan con el cuento de que ya no es su aliado por el simple hecho de que Erico salió de la bancada de HC, ya que con los votos de los cartistas hay mayoría suficiente para apartar al legislador, que según se determinó en juicio, tuvo vínculos con Sebastián Marset, por quien EE.UU. ofrece recompensa.

******

“Icambiante la política” es una frase que nunca pierde vigencia en nuestro país. En diciembre de 2024 el zar antidrogas de nuestro país, Jalil Rachid, –con la bendición de Chanti Peña– quebraron un acuerdo de cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE.UU., medida de la cual terminaron reculando.

******

Estos mismos que querían el quiebre de la cooperación son los que ahora con bombos y platillos se muestran en la foto con Trump, supuestamente interesados en el combate a los narcos.

******

Otra sugerencia para los que ahora vieron la luz sobre el problema del narcotráfico en nuestro país. Deberían de aprovechar para plantear a EE.UU. que dé su bendición para el derribo de narcoavionetas, ya que por presión de la embajada actualmente rige una ley que solo permite “escoltar” a los aviones e “invitarlos” a salir de nuestro territorio.

******

Otra gran muestra de intención real de combate al narcotráfico por parte de este gobierno sería el dar justicia real a las familias del exfiscal antidrogas Marcelo Pecci y del coronel (con ascenso póstumo) Guillermo Moral, honorables funcionarios públicos asesinados presuntamente por molestar a poderosos grupos narcos de nuestro país.

******

Hablando de impunidad, las graves denuncias en torno a la gestión del Instituto de Previsión Social (IPS) tienden a ir al “oparei”, donde de vuelta en Diputados le siguen dando “oxígeno” al titular de la previsión, Jorge Magno Brítez.

******

La Cámara de Diputados encabezada por el cartista Raúl Latorre pateó para adelante el tratamiento del pedido de interpelación a Brítez, mientras algunos cartistas ya se adelantaron a defenderlo, ya que aparentemente por otros motivos lo creen “b...ueno”.

******

Brítez es un privilegiado, ya que no es molestado ni por el Congreso, y mucho menos por la Fiscalía de Emiliano Rolón. Aparentemente es más fácil conseguir turno en IPS que la Fiscalía de “Mandrake” se mueva e investigue a amigos del gobierno. Otra cosa es con los opositores, ahí sí son rápidos.