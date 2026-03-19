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Orquestaron una sesión extra exprés ayer para salvarle de semejante mamarracho, como la adjudicación de una vivienda social financiado con fondos públicos.

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El ministro Baruja, quien le entregó la llave a Chaqueñito de “Che departamento porã”, fingió amnesia ayer sobre la adjudicación. Dijo que no sabía ñandeko que “su inquilino” era el “ilustre” senador.

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Baruja, senador cartista con permiso, también fue salvado colateralmente. Pero previamente fue a visitarle a su “Patrão” para lograr la bendición. Ante esto, “Pinocho” Peña ya no tiene más nada que decir.

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Llegamos al colmo: el gobierno cartista utiliza el dinero de los contribuyentes para construir viviendas para los miembros de su movimiento. ¡Qué gusto da pagar impuestos en el Paraguay de “Pinocho” Peña! ¿A esto le llaman “economía de guerra”?

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En realidad, la gran mayoría de la población está “batallando” con la economía de este país por culpa de estos políticos que creen que estamos en un Principado y no en una República.

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En medio de esta tormenta en “Horror Colorado”, “Pinocho” Peña anda desaparecido políticamente hablando. Debería de un plumazo obligarle a Baruja que deje sin efecto la adjudicación de una vivienda social para Chaqueñito. Pero “su Parkinson político” le impide tomar este tipo de decisiones.

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Comenzó el éxodo del cartismo hacia otras carpas coloradas, por eso varios referentes de “Horror Colorado” se apuran para sacarse una foto con su “Patrão”.

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Con estas decisiones producto de la “inteligencia artificial” no se podrá detener la huida de la muchachada. Los correligionarios exigen el ayudomí y no estampitas para encarar la campaña.

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Petropar ya tiene que cobrarle a la empresa catarí, representada por Alejandro Domínguez Pérez, hijo del titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, los US$ 3.000.000 de la garantía de fiel cumplimiento. ¿Por qué tantos beneficios a una firma? ¿Quién es el padrino?