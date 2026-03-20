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El manto de impunidad que le extendió “Horror Colorado” al impresentable senador saltimbanqui es una verdadera bofetada a la ciudadanía paraguaya que cree en las instituciones públicas al tramitar por los caminos legales la adjudicación de una vivienda social.

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En las redes sociales la condena fue brutal contra “Chaqueñito”. Veremos si aterrizan las groserías y la indignación en las urnas en las elecciones del 2028. En los comicios pasados los plagueos se quedaron en la estratósfera.

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El ministro Baruja fue también salvado políticamente. Por algo fue a visitarle a su “Patrao” y no a “Pinocho” Peña. Sabe donde está el verdadero poder.

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Pero apretado por las circunstancias, “Chaqueñito” se vio obligado a devolver el departamento al pueblo paraguayo -no a Baruja. Por lo menos eso. Debería entregar su banca también.

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Comenzó la peregrinación de cartistas hacia el “quincho mayor”. Latorre’i ya se sacó ayer la foto también con su “Patrao” porque no quiere que se le escape de las manos la candidatura a la Vicepresidencia de la República. Por cierto, “patinó” mal con el estudio de la reforma de la Caja Fiscal y los docentes, militares, policías, jueces y fiscales no quieren saber nada de este personaje, padre de los “nepobabies”.

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Días pasados lo hicieron “Kachibachi” con Baruja, quien dice que es candidato a vice también.

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Pero no solo hay peregrinación sino también “mordidas”. Esto reveló “Trato Apu’a”. Dijo que un grupo de diputados -no identificó quienes- le “mordieron” con “Pinocho” Peña.

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Pero debe quedarse tranquilo, porque si le conspiraban con el “Patrao”, iba a estar en problemas.

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La “economía de guerra” del gobierno de “Pinocho” Peña no llegó aún al IPS de Jorge Brítez. Estamos en marzo pero en la previsional sigue el “carnaval” con el despilfarro de dinero de los asegurados y jubilados. Si hay Justicia, deben ir todos presos.