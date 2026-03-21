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Obviamente que no le va a estirar la oreja a su subordinado, porque Baruja ya consiguió la bendición del “Patrão”. Más claro no podemos ser.

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Todo parece indicar que concluirá su mandato con un gabinete con pobre gestión, “goleado” y con un hecho “histórico”: Desinterés por los graves problemas que aquejan a la ciudadanía.

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Después nos quieren dar cátedras los “profesores doctores” del Gobierno anunciando “economía de guerra”. Esa receta tuvieron que aplicar desde el día 1, pero no se animaron por miedo a perder votos.

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Al contrario, regalaron cargos y despilfarraron el dinero de la ciudadanía con “nepobabies” en el Congreso, otros cargos en binacionales, ministerios, licitaciones millonarias sin control, etc.

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En conclusión, el país sigue viviendo “en guerra”, enfrentado a la clase política.

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Y como no renuncia el titular del IPS, el impresentable de Jorge Brítez, dan un paso al costado los médicos, personal de blanco en general. Ayer se dio a conocer la dimisión de un director de la previsional de la ciudad de Independencia (Guairá).

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La ministra Barán ya tenía que haber dejado el cargo y la ministra “mimada” ni qué decir. Ni en pandemia pararon las obras como ahora por falta de pago.

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Solo las firmas extranjeras están cobrando para evitar que gua’u “caiga” la imagen internacional de este gobierno cartista. Las vialeras locales son ninguneadas. A esto le llaman “vamos a estar mejor”.

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Es muy visible el éxodo de cartistas a otras carpas coloradas. Parece Caacupé político. Ocurre que el “Patrão” sigue de reposo y su círculo áulico no tiene cintura para manejar la situación política partidaria y menos del país. Se están sacando los ojos los muchachos.

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La Costanera Sur es un buen espacio de esparcimiento de día. Pero de noche no tiene iluminación y todos los días las vacas y cabras pastan. Gracias a ello el yuyal al menos se “peluquea” diariamente, pero pone en riesgo a los automovilistas.