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¡Qué lindo sería utilizar esa “motosierra” contra los privilegios del sector público, como plantea el diputado Rubén Rubin (independiente). Podrían usar contra “KachiBachi” y su sueldazo.

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Los “profesores doctores” del gobierno de “Pinocho” Peña hablan de “economía de guerra” recién ahora. Sería bueno que sus teorías anglosajonas hagan aterrizar también a las binacionales, al IPS, al Ministerio de la Vivienda “pro departamento para los amigos” de Juan Carlos Baruja, y otras dependencias del Estado.

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En este “segundo tiempo” de mandato ya no le pueden culpar a otros gobiernos de los males de hoy. Se impone el cambio de jugadores, de técnico o del dueño del club, como ocurre en el deporte. Hasta el nombre de un estadio se puede cambiar, incluido el de Capiatá.

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A plena luz del día siguen los asaltos. Los motochorros tienen campo libre para sus fechorías. El viernes, dos alumnas de una conocida universidad ubicada sobre la avenida Brasilia de Asunción fueron arrebatadas de sus celulares y ningún efectivo policial ni los promocionados Linces estaban por los alrededores para brindar auxilio.

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O chatean con sus yiyis o siguen algún curso por Zoom con algún ñembo experto del exterior. Pero lo cierto es que no están atentos.

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En definitiva, no estamos mejor, sino peor.