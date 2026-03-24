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Calladiitos y a espaldas de la ciudadanía cobraban millones descaradamente “KachiBachi” y varios ministros del Ejecutivo. ¿Recuerda la ciudadanía que a boca llena insistían en la reforma de la Caja Fiscal o de lo contrario se venía el fin del mundo?

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Ahora la pregunta es: ¿Quiénes realmente están fundiendo este país: los trabajadores o los que despilfarran el dinero de los contribuyentes y dejan sin medicamentos los hospitales?

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Como fue descubierto con “las manos en la masa”, “KachiBachi” anunció ayer que dejará de cobrar millones en concepto de bonificaciones. ¡Qué ético!

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¿Y qué iba a pasar si no se le publicaba el millonario monto que recibía al margen de su dieta? Obviamente que iba a seguir cobrando como lo hizo en todo el 2025, año en que percibió en total G. 200 millones en concepto de bonificaciones.

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De rabia también anunció que presentará un proyecto de ley para eliminar todos los beneficios extras en los tres poderes del Estado. ¿Por qué recién ahora? ¿Cómo votarán los cartistas? Ya lo veremos.

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El “carnaval” también prosigue en IPS. Con razón que no hay medicamentos ni insumos. Lo único que falta es que presenten una reforma del sistema jubilatorio. Primero paren la joda.

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La directora de Auditoría Interna de la previsional, una tal Alicia Olazar, y otros altos funcionarios recibieron bonificaciones aparentemente irregulares. Y Jorge Brítez sigue igual como titular del IPS. Se sabe por qué realmente goza del respaldo de “Pinocho” Peña.

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El senador Ramón Retamozo planteó que el Senado apruebe una resolución para que EE.UU. le perdone a “Toro” Velázquez. ¿A cuento de qué surge esto?

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Como estamos de “amores” con Washington, entonces están probando todo. El gobierno de “Pinocho” debería aprender de Bolivia que le agarró a Marset. Acá a Dalia López no le pueden agarrar... gua’u.